[{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95d57d4-7113-427d-975e-dfa52cec0633","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A belpolitikán túl az EU- és NATO-kapcsolatokban, valamint a lengyel Ukrajna-politikában is feszültségeket okozhat a jobboldali Karol Nawrocki győzelme.","shortLead":"A belpolitikán túl az EU- és NATO-kapcsolatokban, valamint a lengyel Ukrajna-politikában is feszültségeket okozhat...","id":"20250602_lengyel-elnokvalasztas-nemet-lapok-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e95d57d4-7113-427d-975e-dfa52cec0633.jpg","index":0,"item":"6feb3f88-1cdf-4b3d-859d-9ce80ab00045","keywords":null,"link":"/360/20250602_lengyel-elnokvalasztas-nemet-lapok-szemle","timestamp":"2025. június. 02. 09:58","title":"Viharos idők jönnek – nyugati lapok gyorselemzése a lengyel elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","shortLead":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","id":"20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"00b10f90-721e-40b6-b072-48888547f763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","timestamp":"2025. június. 03. 09:03","title":"Azonnal telepítse: sürgős frissítés jött a Chrome böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","shortLead":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","id":"20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198.jpg","index":0,"item":"28e222bc-60e9-4275-8418-b55a95d2c81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","timestamp":"2025. június. 02. 07:10","title":"Kína szerint az Egyesült Államok aláássa a genfi kereskedelmi tárgyalásokon elért konszenzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caedda4-b0a0-4e93-8710-8da8d5b7c51e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavaly szeptember óta keresték a férfit, aki halálra késelt egy embert.","shortLead":"Tavaly szeptember óta keresték a férfit, aki halálra késelt egy embert.","id":"20250603_hajduboszormeny-gyilkossag-elkovet-dns-vizsgalat-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3caedda4-b0a0-4e93-8710-8da8d5b7c51e.jpg","index":0,"item":"e08e74bf-49a7-476c-93e2-e7f86ac3bf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_hajduboszormeny-gyilkossag-elkovet-dns-vizsgalat-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 10:38","title":"Egy bozótosban vetett véget az életének a hajdúböszörményi gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","shortLead":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","id":"20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74.jpg","index":0,"item":"dcb4ef77-a004-493e-a4af-4864120fd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. június. 03. 11:31","title":"Kínos kudarc eddig az elektromos Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7520393e-81e3-415f-a4e3-f88775684d72","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi terrorcselekménnyel, gyilkossággal fenyegetőzött, és több ezer eurót követelt magának.","shortLead":"A férfi terrorcselekménnyel, gyilkossággal fenyegetőzött, és több ezer eurót követelt magának.","id":"20250603_vademeles-magyarorszag-kiralya-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7520393e-81e3-415f-a4e3-f88775684d72.jpg","index":0,"item":"b87e7e36-163d-441e-95f4-dc05760af923","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_vademeles-magyarorszag-kiralya-belugyminiszterium","timestamp":"2025. június. 03. 12:05","title":"Vádat emeltek „Magyarország királya” ellen, aki Hollandiából fenyegette Pintér Sándort és Zimány Lindát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az irányítástechnikai berendezés hibásodott meg.","shortLead":"Az irányítástechnikai berendezés hibásodott meg.","id":"20250602_paks-atomeromu-meghibasodas-teljesitmeny-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e.jpg","index":0,"item":"45afe1a0-76ae-4373-8bfb-2c89927d3979","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_paks-atomeromu-meghibasodas-teljesitmeny-csokkenes","timestamp":"2025. június. 02. 13:46","title":"Meghibásodás miatt csökkent a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]