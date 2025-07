Ezek a funkciók maradnak ingyenesek a Samsung telefonokon

A mesterséges intelligencia fejlesztése és üzemeltetése is pénzbe kerül, nem is kevésbe. Miután pedig a technológia mögött álló cégek is szeretnének profitálni, nem meglepő, ha fizetőssé teszik a MI-szolgáltatásokat.

Az okostelefonos piacot uraló Samsung korábban azt jelezte, hogy 2025 végéig biztosan ingyenesen nyújtja a Galaxy AI név alatt futó szolgáltatáscsomagot.

De mi lesz azután? A kérdésre egymásnak ellentmondó válaszok érkeztek korábban, maga a Samsung pedig lebegtette a választ. Most viszont tiszta vizet öntött a pohárba: a vállalat megígérte, hogy Galaxy AI összes olyan funkciójáért, amely „alapértelmezés szerint a telefonon van”, soha nem kell fizetni.

Ilyen funkció például az Élő fordítás, a Jegyzetsegítő a Samsung Notes alkalmazásban, az éjszakai fotózást segítő Zoom Nightography, a háttérzajokat elég hatékonyan eltávolító Hangradír, a Böngészési segédlet, vagy éppen a háttérkép-generálás lehetősége.

Fontos tudni, hogy a Galaxy AI nem csupán ennyiből áll, a Samsung által függetlenül fejlesztett funkciók mellett ott vannak benne a Google Gemini által működtetettek szolgáltatások is. Most úgy tudni, hogy ez utóbbi funkciók nagy része egyelőre ingyenes marad a Galaxy készülékeken, de végső sorsukról természetesen nem dönthet a Samsung.

A gyártó év végére 400 millió Galaxy okostelefonon és más készüléken teszi elérhetővé a Galaxy AI-t, köztük természetesen a múlt héten bemutatott új mobiljain.

