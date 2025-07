A Samsung idei legnagyobb durranásai: új telefonok és órák is jöttek, figyelemreméltóan vékony lett a Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7

Vonalzó nélkül is érezhető, az az, hogy a Samsung milyen sokat lefaragott a nagyobb-erősebb-jobb összecsukható telefonjából. Merthogy a Galaxy Z Fold6 összecsukva, alapállapotában még 12,1 mm vastag volt, ahhoz képest mindenféle segédeszköz nélkül is érezhetően vékonyságot hoz a 8,9 mm-es Fold7. (Ami szétnyitva 4,2 mm vékony.) Aki nem méricskélne, és még összehajtható telefont sem használt soha, annak összehasonlításként: egy hagyományos formájú csúcstelefon, mint a Galaxy S25 Ultra vagy éppen az iPhone 16 Pro Max 8,2 illetve 8,3 mm-esek. Tehát nagyságrendileg ezt a szintet hozza végre a Samsung Fold-szériája is.

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

Ennek érdekében jócskán vékonyítottak a hozzávalóin, így például a főképernyőt védő üvegpanel vastagságát felére sikerült csökkenteni. Miközben a nézhető felülete picit nagyobb lett – 6,3 helyett 6,5 hüvelykes –, karcállóságáról pedig Corning Gorilla Glass Ceramic2 védelem gondoskodik.

A szétnyitott telefon óriási képernyője 8 hüvelykes. A Dynamic AMOLED 2X panel 11 százalékkal nagyobb, mint elődje, ami a korábbiaknál jobb videós élményt vagy éppen kényelmesebb multitaskingolást vetít előre.

A motorháztető alatt az immár 3 nm-es csíkszélességű Snapdragon 8 Elite for Galaxy chip dolgozik, ez processzorteljesítményben 38 százalékos, grafikaiban 26 százalékos javulást jelent, az MI-alapú funkciók kiszolgálása pedig 41 százalékkal lett gyorsabb.

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

Ezeknél is látványosabb változást hoz, hogy a Fold7 megkapta a Samsung házon belüli fotóbajnoka, a Galaxy S25 Ultra kamerájának több szuperképességét is. Így például a 200 megapixeles (f/1.7) főkamerát, ami mellett jelen esetben egy 12 megapixeles (f/2.2) ultraszéles látószögű objektív és egy 10 megapixeles (f/2.4) telefotós egység dolgozik. (Az előlapi kamera 10 megapixeles.) Így már árnyaltabb a kép, jól látható, hogy a Fold7 nem teremt egy az egyben belső konkurenciát az S25 Ultrának, továbbra is az utóbbival készíthető majd jobb képek. Hogy a Fold7 milyen minőségű fotókat és videót csinál, arról gyakorlati tesztünk után mondunk majd véleményt.

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

A képről a nem szükséges részletek, a videókból pedig a zavaró háttérzajok távolíthatók el mesterséges intelligenciával. A funkciók lényegét a Galaxy AI év elején, az S25 szériánál már részletezett lehetőségei adják. Ahhoz képest a Fold7 annyiban hoz újat, hogy a nagyra nyitott képernyőn egymás mellett elfér egy kép előtte/utána állapota.

Ez utóbbi funkció nem sok különbséget mutatna, ha valaki lefotózná a tavalyi Fold6 és az idei Fold6 akkumulátorát. Merthogy sajnos az új készülékbe is egy 4400 mAh kapacitású telep került. A Honornál biztosan fontosnak tartják majd megjegyezni, hogy a múlt héten bemutatott Honor Magic V5 egy milliméterrel vékonyabb a Samsung újdonságánál. Ez az, ami a kínai vállalaton kívül aligha érdekel bárki mást. Arra viszont már sok vásárló felfigyelhet, hogy a V5 akkuja 6100 mAh-s. Hogy a gyakorlatban milyen különbségek mutatkoznak az üzemidőben, azt majd az első tesztek mutatják be, de ugyanazon platform esetén ekkora kapacitásbéli extra egészen biztosan mérhető előnyhöz juttatja a Honort.

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

A mától előrendelhető, július 25-én piacra kerülő Samsung Galaxy Fold6 ezúttal is 12 GB RAM és 256 GB tárhely alapkonfigurációtól indul, ezért 880 ezer forintot kell fizetni, ugyanez 512 GB tárhellyel már 930 ezer forintba kerül. A 16 GB RAM plusz 1 TB tárhely csúcsfelszereltségért 1 millió 50 ezer forintot kérnek.

Az árban, ahogy a Flip-széria áraiban is 7 Android-főverzió és 7 év biztonsági frissítés is benne van a gyárilag érkező Android 16 után. Nem mellesleg: a Samsung új összecsukható telefonjai az első modellek, melyek az operációs rendszer ezen verziójával kerülnek a polcokra.

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Flip7 és Flip7 FE

Míg a Flip6 külső képernyője csak 3,4 hüvelykes volt, az új modell már 4,1 hüvelykes panellel bír. Ha mellévesszük a 120 Hz-es képfrissítést, valamint az immár a 2600 nites csúcsfényerőt, akkor kijelenthetjük, hogy a Flip-sorozat becsukott formában jókorát lépett előre.

Kinyitva a korábbi 6,7 hüvelykes helyett egy 6,9 hüvelykes képernyő tárul a felhasználó elé. Ez praktikus változásokat nyilvánvalóan nem hoz, de egy kicsit szebb, kicsit jobb lett a helyzet.

Samsung Galaxy Z Flip7 Balogh Csaba / HVG

A Flip7 kamerarendszere hardveresen érdemben nem változott a tavalyi Flip6 óta. A chip viszont természetesen új lett, ebben a mobilban is egy Snapdragon 8 Elite dolgozik, annak minden előnyével együtt.

A Samsung kisebbik összecsukható szériájának legnagyobb újdonságát az üzemidőben érdemes keresni. Hogy pontosan mennyi lesz, arról majd a gyakorlati tapasztalatok beszélnek igazán, de az biztos, hogy sokkal jobb, mint eddig. Míg a 2023 nyarán debütált Flip5-ben egy 3700 mAh-s akku volt, a tavalyi Flip6-ban 4000 mAh-s. A Flip7 már 4300 mAh-s teleppel van felszerelve. A korábbi tapasztalatok és a specifikációs különbségek alapján előzetesen úgy kalkulálunk, hogy ezzel a Flip7 hozni fogja a Fold6/Fold7 üzemidejét, ami a kisebbik készülék előnyére válik.

20250708_173650 Balogh Csaba / HVG

A Flip7 kétféle konfigurációban lesz kapható, 12 GB RAM mellé 256 GB vagy 512 GB tárhely társulhat.

Az idei év újdonsága az S-sorozatnál már megszokott FE-variáns. A jelöléshez hűen a Galaxy Flip7 FE visszafogottabb hardvert, ezzel együtt szűkebb funkcionalitást kínál, cserébe a barátibb árcéduláért. Ezen nagy vonalakban a tavalyi Flip6 képességeit kell érteni.

Samsung Galaxy Z Flip7 Balogh Csaba / HVG

A Samsung Galaxy Z Flip7 256 és 512 GB-os tárhellyel kerül forgalomba, 8 GB RAM mellett. Ára 500/550 forint lesz. A Flip7 FE 8 GB RAM és 128 GB tárhely felszereltséggel 400 ezer forintba kerül majd, 256 GB tárhellyel 440 ezer forintot kell leszurkolni érte.

Mindkét Flip-modell mától előrendelhető. A készülékek a Foldhoz hasonlóan július 25-én jelennek meg.

Samsung Galaxy Watch8 órák

Egy 3 nm-es processzor a lelke, energiával pedig egy, a tavalyinál 8 százalékkal nagyobb akku táplálja – ennek a két dolognak köszönhető, hogy a Samsung Galaxy Watch8 tovább viselhető, mint elődje. Amiatt pedig kényelmesebb, hogy a mérnökök 11 százalékot lefaragtak a tömegéből.

A Watch8-széria mindhárom modelljében az említett 3 nm-es gyártástechnológiával készült, ötmagos Exynos W1000 processzor van 2 GB RAM társaságában, de míg az alapmodellben 32 GB a tárhely, a Watch8 Classic és a Watch Ultra (2025) már 64 gigányi tárhellyel érkezik.

Samsung Galaxy Watch8 Series Balogh Csaba / HVG

Az óralap a Watch8 (40 mm) és a 46 mm-es Watch8 Classic esetében 1,34 hüvelykes, míg a Watch8 (44 mm) és a 47 mm-es Watch Ultra 1,47 hüvelykes kijelzővel van szerelve. Mindegyik esetében egy 3000 nites csúcsfényerőre képes Super AMOLED panelről van szó.

A sima Watch8 kisebb, 40 mm-es kiadásában 325 mAh-s, a nagyobb, 44 mm-es verzióban 435 mAh-s akkumulátor került. A Watch8 Classic 445 mAh-s. Persze idén is a Watch Ultra a legcombosabb, de az 590 mAh-s telepen azért lehetett volna valamit erősíteni tavaly óta. A gyakorlatban az azt jelenti, hogy a Samsung legütősebb óráját továbbra is háromnaponta töltőre kell tenni.

Samsung Galaxy Watch8 Classic Balogh Csaba / HVG

A szoftveres újdonságok közé tartozik a továbbfejlesztett alvásfigyelés, melynek most már hangsúlyozott része az is, hogy az előre beállított ritmus erőltetése helyett az óra személyre szabott tanácsokat ad az alvás teljes menetrendjéhez.

Egészség terén újdonság az antioxidánsindex, amely a bőrben lévő karotinoidok mérése által jelzi, hogy állnak a szabadgyökök, melyek a szervezet kulcsfontosságú fehérjéinek támadása által vezethetnek betegségekhez, illetve az öregedési folyamatok felgyorsításához. További újdonság, hogy a Samsung Health alkalmazás immár vezérelhető a Gemini mesterséges intelligenciával, akár hangutasításokkal is.

Samsung Galaxy Watch8 Series Balogh Csaba / HVG

A Samsung Galaxy Watch8 okosóra grafitszürke és ezüst színekben lesz elérhető, a 40 mm-es alapáron 160 ezer forintért, a 44 mm-es 170 ezer forintért

A Samsung Galaxy Watch8 Classic modell fekete és fehér színekben kerül piacra, 230 ezer forintért.

A legjobb, így legdrágább modell a Samsung Galaxy Watch Ultra (2025), ami igazából csak azért kapta meg a 2025-ös jelzést, mert a tavalyi titánfehér és titánezüst és titánszürke színek mellett immár titánkékben is megjelenik. Alapára 280 ezer forint.

A 4G-kapcsolódási képesség minden modell esetében 20 ezer forint pluszt jelent. A Watch Ultra alapból 4G-s.

A Watch8-széria modelljei július 25-től megvásárolhatók.

