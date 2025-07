„Hangja van a víznek, ahogy kijön a csapból!” – először hallott hangokat a 11 éves Loránd, akit Szegeden megműtöttek

A csúcskategóriás hallásjavítás legújabb, globálisan is csak nemrég bemutatott eszközét ültették be június 25-én az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikán. A világ első és egyetlen okos cochleáris implantátumát egy 11 éves kisfiú, Loránd kapta, aki az intézmény közlése szerint visszatért, és a beültetett belső egység után a készülék külső egységét is megkapta.

A közleményben idézik a fiút, aki elmondta, bízik benne, hogy az iskolában is nagy segítségére lesz az implantátum, hiszen most megy ötödikbe, felsőben pedig már sokkal több az olyan tantárgy, amelyeknél hallás alapján kell megérteni az összefüggéseket.

Az új beavatkozás során a beteg a cochleáris implantátum külső beszédprocesszorát kapta meg. „A programozás során először nagyon halk, majd egyre hangosabb jelek érzékelésének segítségével Lórival beállítottuk a processzort. Ezt mind a 22 elektródán elvégeztük. Ezután bekapcsoltuk a készüléket és életében először hallott az okos implantátummal. Ez egy elektromos hallás, amit meg kell tanulnia használni. Elsőként a zajok intenzívek, viszont finomhangolással már most is elérhetünk egy olyan szintet, ami lehetővé teszi az alkalmazkodást és a beszédértés tanulását is. A cél, hogy ne zavarja, tudja otthon is használni, és a beszédből is megértse már most a lehető legtöbbet” – mondta Nagy Roland, az SZTE klinikai mérnöke.

A készülék aktiválása után Lóránd szüleit hallotta először. Egyelőre a korábban használt ellenoldali hallókészülék tudását támogatja az új implantátumrendszer, de már most olyan hangokkal ismerkedik, amit soha nem hallott még:

„Hangja van a víznek, ahogy kijön a csapból!”

Az első beállítás után két héttel jön a következő, ezt követően már elég havonta egy beállítást elvégezni. Loránd szerencséje, hogy hallókészülékkel megtanulhatott beszélni, ami jelentősen csökkenti a rehabilitáció hosszát. Az elektromos hallás minőségi elsajátításához viszont mindenképpen időre van szükség. Ha minden jól megy, Loránd fél éven belül tökéleteshez közeli hallásélménnyel, a korábbi hallókészülék teljesítményénél sokkal jobban fog hallani.

