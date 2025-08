Megszűnik a Windows 11 speciális kiadása

Az oktatásban, valamint a nem túl acélos hardverrel szerelt eszközöknél is hasznát lehetett venni a Microsoft operációs rendszerének speciális, egyszerűsített változatának, a Windows 11 SE-nek, amit most megszüntet a cég, szúrta ki a Windows Central.

A rendszert még 2021 novemberében adta ki a Microsoft, és jóval „egyszerűbb”, mint a hagyományos társa, több, a diákokat esetlegesen zavaró dolgot egyszerűen kivettek belőle. Valamiért azonban most kivezeti a Windows 11 SE-t a Microsoft, derül ki a rendszer támogatási oldalán megjelent felhívásból.

A megszüntetés értelmében a Windows 11 SE már az idei nagy frissítést, a 25H2-t sem kapja meg, de biztonsági javítások még érkezni fognak 2026 októberéig.

A Microsoft a Google-féle ChromeOS-nek próbálhatott versenytársat állítani, sikertelenül. A Windows Central cikke szerint már a Windows 10 X-szel is ez lehetett a cél, és az a 11 SE-nél is egyszerűbb volt. Utóbbi kivezetésével ráadásul nem is marad olyan rendszere a cégnek, ami az iskolai piacra készült, és a gyenge hardverrel szerelt gépeken is futni tudna.

