Windows van a gépén? Ingyen jön rá több dolog is

Egyre inkább ellepik a Windows 11-et a Microsoft mesterséges intelligenciájára, a Copilotra építő funkciók. Ha nem lenne elég a Jegyzettömbben, a Paintben és szinte minden programban és felületen megtalálható MI, akkor van egy jó hírünk: vannak még újdonságok a cég tarsolyában.

Az első, hogy a Copilot Vision nevű eszköz immáron az asztali operációs rendszerbe is beköltözik. Ez egy gépi látásra építő megoldás, ami bármit láthat, ami a képernyőjén van – ennek mentén pedig segíthet is gyakorlatilag bármiben. Az újdonságot a Copilot alkalmazásból lehet előcsalogatni. Akár konkrét feladatokra is rákérdezhet az eszköznél – ha fotót szerkeszt valamilyen programban, megkérdezheti mondjuk azt, hogyan módosíthatja a megvilágítását egy adott részletnek.

A Qualcomm Snapdragon lapkakészlettel rendelkező MI PC-k birtokosai kapnak egy saját ügynököt is a Gépházban. Ezzel csevegve kereshet meg egy adott beállítást – például megkérdezheti, hol tud új Bluetooth-eszközt párosítani –, de ha kéri, az ügynök akár el is végzi a feladatot ön helyett.

Smarter Settings with Windows Agent See how the new Windows Agent transforms the Settings app into an intelligent assistant.

A Copilot Plus PC-ken elérhető „ Click to Do” előnézetén is csiszolgat a Microsoft. Ez az az eszköz, ami akkor ugrik elő, amikor a felhasználók lenyomva tartják a Windows-gombot, majd a bal egérgombbal rákattintanak egy programra, szövegre, weboldalra, vagy bármilyen más tartalomra. Ezt követően a funkció segít gyorsan elvégezni adott műveleteket – például egy bekezdés összefoglalását.

Most több új képességet is kap, például a Reading Coach-csal az olvasás folyékonysága, valamint a kiejtés gyakorolható, de a Copilot segítségével módosíthat egy szöveget a Wordben, vagy időzíthet egy Teams-megbeszélést – részletezi a The Verge.

A kisebb újdonságok közé sorolható a Paint MI-alapú matrica-generátora, valamint egy olyan funkció, valamint egy objektumkiválasztó eszköz, ami lehetővé teszi bizonyos részek elkülönítését és szerkesztését. A Snapdragon-alapú PC-k Fotók alkalmazása egy új világosítási opciót is kap, de a Képmetszőbe is érkezik egy olyan újdonság, ami segíti elkészíteni a „tökéletes képernyőképet” – jelentsen ez bármit is.

A Microsoft Paint objektumkiválasztó funkciója Microsoft

A Microsoft közlése szerint minden fenti funkció megérkezik a felhasználókhoz „a következő hónapban”, tehát még a nyár folyamán. Érdemes lehet naprakészen tartani a rendszert a Gépház – Windows Update menüpontjában, de az egyes alkalmazásokat is érdemes frissítgetni a Microsoft Áruházban.

