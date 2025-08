Jöhet az olcsósított ChatGPT

Az OpenAI még 2023 februárjában vezette be a ChatGPT előfizetős verzióját, a ChatGPT Plust. Más világ volt még akkor: a havidíjért cserébe az volt a legnagyobb szenzáció, hogy az ember hozzáfért a chatbothoz, úgy általában.

Akkoriban ugyanis még az elképesztő érdeklődés miatt gyakran elérhetetlen volt a szolgáltatás, havidíjért azonban elsőbbséget élvezhetett az ember az érdeklődők „rangsorában”. Azóta persze eltelt bő két év, a ChatGPT – és a riválisai is – rengeteget fejlődtek, így ma már inkább arról szól a ChatGPT Plus, hogy az emberek hozzáférhetnek az OpenAI jobb, okosabb modelljeihez és eszközeihez. A „sima”, ingyenes változat pedig már állandóan rendelkezésre áll.

A csúcsot azonban már nem a havi 20 dolláros (9000 forintos) Plus, hanem a mindent felülmúló ChatGPT Pro jelenti, ami – kapaszkodjanak – 200 dollárba, azaz 90 000 forintba kerül minden hónapban. Ez persze nem az átlagfelhasználókat célozza, hanem azokat, akik az MI legjavát szeretnék használni.

De mi van azokkal, akik számára ez a havi 20 dollár is túl sok? Nekik szólhat a még olcsóbb ChatGPT Go, amelyen már dolgozhat az OpenAI – az árulkodó jeleket a Bleeping Computer szúrta ki az alkalmazás kódjában. Ez alapján ugyanis a meglévők mellé felsorakozik a Go nevű csomag is, ami a legolcsóbb opciót jelentheti.

Európában terjeszkedik az OpenAI, 100 000 Nvidia chip fog dolgozni az új norvég adatközpontjukban Hamarosan megnyílhat az OpenAI első európai székhelyű adatközpontja – jelentette be a cég.

Hogy mennyire olcsót? Az egyelőre nem derült ki, de a portál szerint akár 15 dollár alá is mehet a cég, sőt, a 10 dolláros havidíj sem elképzelhetetlen. Nyers fordítással ez körülbelül 5000 és 3400 forintot jelent, de ha meg is jelenik valamelyik árcédulával, a magyar piacon kerekíthet valamelyik irányba az OpenAI. (A jelenlegi 20 és 200 dolláros csomagok sem tükrözik a pillanatnyi dollár-forint árfolyamot.)

Hogy miben nyújthat majd kevesebbet a Plusnál a Go? Az egyelőre nem ismert, ahogyan az sem, hogy mikor állhat elő vele az OpenAI. Mindenesetre nem elképzelhetetlen, hogy csak a fejlettebb modellekhez kínál majd hozzáférést a csomag, az egyes funkciókhoz – ügynök stb. – nem. Így bizonyára azokat a felhasználókat próbálná megszólítani a cég, akik adnának egy kisebb összeget némileg jobb eredményekért, de a 20 dolláros csomagról már úgy érzik, túl sok számukra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.