[{"available":true,"c_guid":"57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak elintézni.","shortLead":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak...","id":"20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c804137a-3bdf-4000-a964-40aa3b4e2a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","timestamp":"2018. október. 01. 07:20","title":"157 év börtönt kapott az orvos, aki úgy osztogatta az ópiáttartalmú gyógyszereket, mint a cukorkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. ","shortLead":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert...","id":"20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba633b5b-f30f-4431-ae04-aaca63bc82d3","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 12:34","title":"Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tállai Andráson.

","shortLead":"Tállai Andráson.

","id":"20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce289b5-a058-4b9c-9dec-ded39a099f4f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:02","title":"Orbán Viktor buggyos nadrágja nem várt helyen bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor is 5 hengere működik, ha a környezettudatosság jegyében minden második éppen pihen.","shortLead":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor...","id":"20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3b4e7-d765-4312-a6f8-f567bf6cdcec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:00","title":"Majdnem Lamborghini: Audi R8-asokat fogtunk vallatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f8fe2-6636-4eb3-9141-1bd5db5b762a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek. Jelentések szerint nem működött rendesen a cunamit előrejelző rendszer.","shortLead":"Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek...","id":"20181001_dramai_dronvideok_mutatjak_a_cunami_pusztitasat_sulawesin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61f8fe2-6636-4eb3-9141-1bd5db5b762a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499945c-2415-42f8-bc9f-9eb5d9a7a336","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_dramai_dronvideok_mutatjak_a_cunami_pusztitasat_sulawesin","timestamp":"2018. október. 01. 17:29","title":"Drámai drónvideók mutatják a cunami pusztítását Sulawesin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük ügyvédje az ATV-n mondta be az összeget, amekkorát a magyar joggyakorlatban még soha nem ítéltek meg. Nem nevezte meg, melyik médiumot perelnék be, de arra utalt, hogy „mindannyian tudjuk”, miért lenne nehéz ellenük bíróságra menni. A két vízilabdázót először a kuruc.infó nevezte néven, utána a TV2 Tények című műsora is közölte a neveket, tőlük már többen át is vették az értesülést. ","shortLead":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük...","id":"20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506a89b3-b3af-43b3-a8be-6de092b16c33","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","timestamp":"2018. október. 01. 11:12","title":"Gigapert terveznek a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra. A rendőrség szerint hirtelen felindulásból ölte meg az anyát, majd a kisfiút.","shortLead":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra...","id":"20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab006bb-f63d-4aa1-9964-8a2b391366eb","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:28","title":"Egy laptopot vitt vissza áldozatának a várpalotai gyilkos, amikor megtudta: vége a kapcsolatuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]