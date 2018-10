Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet vásárolni, feltéve, hogy valakinek elég vastag a pénztárcája.","shortLead":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet...","id":"20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9208de1-acd8-4ce7-8b17-200f732b1676","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","timestamp":"2018. október. 08. 18:03","title":"Még be sem mutatták, de már van, ahol megvásárolható az új Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni a hivatalos szervizeket.","shortLead":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni...","id":"20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb8d03-10ea-4442-9ca0-59dafce10b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","timestamp":"2018. október. 07. 18:08","title":"Elege lett az Apple-nek abból, hogy nem hivatalos szervizek javítják a MacBookokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5934c52-c7c5-495f-baf4-3f7c9274ce71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre a karakter- és a tárgykészítés folyamata is szemügyre vehető, hála a PC Gamer csapatának, amelynek lehetősége nyílt idő előtt megtekinteni a Bethesda Softworks novemberi újdonságát. ","shortLead":"Végre a karakter- és a tárgykészítés folyamata is szemügyre vehető, hála a PC Gamer csapatának, amelynek lehetősége...","id":"20181008_fallout_76_gameplay_jatekmenet_video_bethesda_softworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5934c52-c7c5-495f-baf4-3f7c9274ce71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2caa5d-a7cf-467e-85fb-ac71f0836a6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_fallout_76_gameplay_jatekmenet_video_bethesda_softworks","timestamp":"2018. október. 08. 23:03","title":"Kijött több mint fél órányi gameplay az új Fallout-játékról, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a8b1be-4e66-4c62-b17b-6e2bdb9906d4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","timestamp":"2018. október. 08. 09:29","title":"Egy elgázolt őz csapódott majdnem a bicajosnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andréka Péter vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett, amiért betegek kartonjai kerültek fel a Facebookra – írta meg a Magyar Idők.","shortLead":"Andréka Péter vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett, amiért betegek kartonjai kerültek fel a Facebookra – írta...","id":"20181009_feljelentest_tett_a_kardiologiai_intezet_igazgatoja_a_kikerult_kartonok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0a9c2d-8066-4775-8f66-db113c61a8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_feljelentest_tett_a_kardiologiai_intezet_igazgatoja_a_kikerult_kartonok_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 14:24","title":"Újabb fordulat: feljelentést tett a kardiológiai intézet igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szép és olcsó lakásról szóló hirdetésekkel verik át megint az érdeklődőket, de a módszer most más, mint korábban.","shortLead":"Szép és olcsó lakásról szóló hirdetésekkel verik át megint az érdeklődőket, de a módszer most más, mint korábban.","id":"20181008_Ujabb_pofatlan_ingatlantrukkel_verik_at_a_vasarlokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565b3d76-d66f-4fbf-863f-4e1f3a8233d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Ujabb_pofatlan_ingatlantrukkel_verik_at_a_vasarlokat","timestamp":"2018. október. 08. 09:56","title":"Újabb pofátlan ingatlantrükkel verik át a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri, a Jobbik elnökét pedig harcostársának nevezte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri...","id":"20181008_MarkiZay_Soha_nem_fogom_feladni_kuzdok_mindhalalig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d645cc-df51-4609-9ad9-78f429c3129b","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_MarkiZay_Soha_nem_fogom_feladni_kuzdok_mindhalalig","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Márki-Zay: Soha nem fogom feladni, küzdök mindhalálig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]