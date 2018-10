Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket, hogy információkért forduljunk a központhoz (megtettük, egyelőre eredménytelenül) mert ők nem mondhatnak semmit. Végül akadt egy nyilatkozó.","shortLead":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket...","id":"20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fee98f-036a-4de9-aa0a-6ccac676f56d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","timestamp":"2018. október. 16. 11:08","title":"Fundamenta-ügynök: „addig csináljuk, amíg tart a munka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a051a1e-32a5-4721-ac24-2385a987b9d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az amerikai elnök bírálta a Szaúd-Arábia ellen – szerinte elhamarkodottan – felhozott vádakat.","shortLead":"Közben az amerikai elnök bírálta a Szaúd-Arábia ellen – szerinte elhamarkodottan – felhozott vádakat.","id":"20181017_Hasogdzsiugy_a_torok_rendorseg_megsem_kutatta_at_a_szaudi_fokonzul_rezidenciajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a051a1e-32a5-4721-ac24-2385a987b9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f31ff2-1bef-4cd5-ba02-5c2b8a029f2c","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Hasogdzsiugy_a_torok_rendorseg_megsem_kutatta_at_a_szaudi_fokonzul_rezidenciajat","timestamp":"2018. október. 17. 05:32","title":"Hasogdzsi-ügy: a török rendőrség mégsem kutatta át a szaúdi főkonzul rezidenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta...","id":"20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54915ef2-0a74-408a-acf1-2b7b5110f19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","timestamp":"2018. október. 16. 10:33","title":"Videó: Nagyot küzdött a pilóta, de végül csak letette a gépet a 75 km/h-s oldalszélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","shortLead":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","id":"20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da653f-117f-4705-adfd-06748695d9ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","timestamp":"2018. október. 17. 08:28","title":"Hivatalos: itt a BMW X7, ami mellett még az X5-ös is egy visszafogott divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri a néző agyát. Ezúttal egy nyíllal \"bolondít\" meg mindenkit.","shortLead":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri...","id":"20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf2565-b41a-4d93-a9a8-c5e10073e0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","timestamp":"2018. október. 16. 11:33","title":"Ön szerint merre mutat ez a nyíl? Biztos, hogy jobbra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tátrai Bernadett a Portfolio konferenciáján beszélt.","shortLead":"Tátrai Bernadett a Portfolio konferenciáján beszélt.","id":"20181016_Megszolalt_a_Fundamenta_vezere_visszautasitja_a_Fidesz_vadjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ff73-577c-448b-ba95-b396a1c4e8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Megszolalt_a_Fundamenta_vezere_visszautasitja_a_Fidesz_vadjait","timestamp":"2018. október. 16. 13:42","title":"Megszólalt a Fundamenta vezére: visszautasítja a Fidesz vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely megtiltja az utcai hajléktalanságot. ","shortLead":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely...","id":"20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38ac3b-c00c-47ed-8f2d-f1efe389f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","timestamp":"2018. október. 15. 19:30","title":"Máris eltűntek a hajléktalanok a Deák térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]