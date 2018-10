Mexikói rendőrökkel csaptak össze az Amerikába tartó hondurasi menekültek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","shortLead":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","id":"20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199b1ef-4320-452a-b383-dec43a28b1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","timestamp":"2018. október. 19. 08:44","title":"Elfogyott a pénz a brit rakétaautó mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ikarus Egyedi készítette volna a buszokat, a júliusi határidőig egyet sikerült leszállítani. ","shortLead":"Az Ikarus Egyedi készítette volna a buszokat, a júliusi határidőig egyet sikerült leszállítani. ","id":"20181019_Egyetlen_mellrakszuro_busz_keszult_el_az_17_milliardert_megrendelt_tizbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b94a9-b225-4df2-85a7-643d1e6fdc68","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Egyetlen_mellrakszuro_busz_keszult_el_az_17_milliardert_megrendelt_tizbol","timestamp":"2018. október. 19. 18:27","title":"Egyetlen mellrákszűrő busz készült el az 1,7 milliárdért megrendelt tízből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemzetközi filmzeneszerző versenyt hirdet a Pannónia Stúdió.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi filmzeneszerző versenyt hirdet a Pannónia Stúdió.\r

\r

","id":"20181019_Ki_lesz_az_uj_Morricone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4e0d99-2292-4b96-8401-47d7097ba782","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Ki_lesz_az_uj_Morricone","timestamp":"2018. október. 19. 13:32","title":"Ki lesz az új Morricone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban vált meg részvényeinek többségétől a Lázárhoz több szálon kötődő egyik tulajdonos, azt azonban továbbra sem árulta el Lázár, hogy kik lettek az új tulajdonosok rajta kívül.\r

\r

","shortLead":"Augusztusban vált meg részvényeinek többségétől a Lázárhoz több szálon kötődő egyik tulajdonos, azt azonban továbbra...","id":"20181019_Nem_arulta_el_Lazar_kik_a_tualjdonostarsai_a_batidai_vadaszkastelyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21cb3d5-25cb-4110-a22e-3ce9778b939f","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Nem_arulta_el_Lazar_kik_a_tualjdonostarsai_a_batidai_vadaszkastelyban","timestamp":"2018. október. 19. 19:55","title":"Nem árulta el Lázár, kik a tulajdonostársai a batidai vadászkastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","shortLead":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","id":"20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ea865-eb9a-48a5-b175-ad58a60306b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","timestamp":"2018. október. 18. 13:21","title":"Iránban az utolsó csavarig lemásoltak egy Lamborghini sportautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig alig mennek be. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig...","id":"20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465efbef-e270-485b-8db0-56009e16293a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","timestamp":"2018. október. 19. 06:40","title":"Száznál is több hajléktalan kapott már figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos Twitter-oldalán különös bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos...","id":"20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f7076-ee6d-4cbd-bc08-f2747c30415e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","timestamp":"2018. október. 18. 15:59","title":"Furán cáfol Vajna: szerinte nem lesz változás, a TV2 marad, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Helikopterrel is keresik, komolyan veszik az észlelést.","shortLead":"Helikopterrel is keresik, komolyan veszik az észlelést.","id":"20181019_Serult_fekete_parducot_lattak_Skociaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a3edc8-1e06-4303-809a-be15515bd1da","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Serult_fekete_parducot_lattak_Skociaban","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Sérült fekete párducot láttak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]