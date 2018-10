Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","id":"20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc015178-ac9f-4723-bf96-9da68dd43653","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","timestamp":"2018. október. 21. 13:40","title":"Gerinctörés, csuklótörés, bordatörés: előállított az újabb hajléktalanper tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel ellentétben nem hogy nem bontották le, még segített is nekik a városháza.","shortLead":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel...","id":"20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9f23da-abe2-4da2-b388-b18f3492361f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","timestamp":"2018. október. 20. 08:48","title":"Hódmezővásárhelyen közmunkások segítették a Kétfarkú buszmegálló-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8bb55-361f-4b3a-88a5-a55b8e9f23f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találó nevű ZeroVision 45 másodperc alatt nullára csökkenti a látótávolságot, a \"füst\" pedig 45 perc alatt nyomtalanul eltűnik.","shortLead":"A találó nevű ZeroVision 45 másodperc alatt nullára csökkenti a látótávolságot, a \"füst\" pedig 45 perc alatt...","id":"20181019_verisure_zerovision_riaszto_fustgep_betoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c8bb55-361f-4b3a-88a5-a55b8e9f23f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4476404c-a534-405d-81a6-42f0444133e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_verisure_zerovision_riaszto_fustgep_betoro","timestamp":"2018. október. 19. 17:03","title":"Reszkessetek, betörők: szó szerint kifüstöli a házból a tolvajokat egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze, hogy lehetőségei szerint válogathasson, ha a kormány lépéseivel ellentétben ön inkább segítene a hajléktalan embereknek.","shortLead":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze...","id":"20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31483894-27a2-4a30-a9a4-0f17bdd3c1c7","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","timestamp":"2018. október. 19. 17:45","title":"Így segíthet a hajléktalan embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa078f76-85e8-48e6-a73e-937a5e812ab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy az alapmodellnél egyedibb megjelenés és kicsit sportosabb T6-osra vágyik, az vessen néhány pillantást erre az új változatra.","shortLead":"Ha valaki egy az alapmodellnél egyedibb megjelenés és kicsit sportosabb T6-osra vágyik, az vessen néhány pillantást...","id":"20181020_politikusok_is_megirigyelnek_ilyen_egy_agresszivabba_tett_vw_transporter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa078f76-85e8-48e6-a73e-937a5e812ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dab4516-b5c4-4d31-95ca-a4a983d99720","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_politikusok_is_megirigyelnek_ilyen_egy_agresszivabba_tett_vw_transporter","timestamp":"2018. október. 20. 14:21","title":"Politikusok is megirigyelnék: ilyen egy agresszívabbá tett VW Transporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b1705e-cb8f-4e85-a974-4e1ec2dc2c29","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201836_orokbefogadasi_kanyarok_akereslet_es_akinalat_gyakran_nincs_osszhangban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b1705e-cb8f-4e85-a974-4e1ec2dc2c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded5881-da47-42dd-8271-282b113c79c3","keywords":null,"link":"/itthon/201836_orokbefogadasi_kanyarok_akereslet_es_akinalat_gyakran_nincs_osszhangban","timestamp":"2018. október. 20. 14:30","title":"Megduplázódott a külföldre örökbe adott magyar gyerekek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sok lapot nyit meg a Chrome-ban, csak akkor lesz átlátható és jól kezelhető a böngészője, ha telepít egy ilyen esetekre kitalált bővítményt. Mutatunk egy tökéletes megoldást.","shortLead":"Ha sok lapot nyit meg a Chrome-ban, csak akkor lesz átlátható és jól kezelhető a böngészője, ha telepít egy ilyen...","id":"20181020_go_to_tab_chrome_bovitmeny_sok_lap_ablak_megnyitasa_bongeszoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc406bb-4e34-45c8-8dfb-315380db6819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_go_to_tab_chrome_bovitmeny_sok_lap_ablak_megnyitasa_bongeszoben","timestamp":"2018. október. 20. 19:03","title":"Sok lapot szokott nyitva tartani a Chrome-ban? Önnek találták ki ezt a bővítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felértékelődött az európai útlevél.","shortLead":"Felértékelődött az európai útlevél.","id":"20181020_Zsido_menekultek_leszarmazottjai_ternek_vissza_Nemetorszagba_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1bdc8-af00-4ace-a2df-21835376e35a","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Zsido_menekultek_leszarmazottjai_ternek_vissza_Nemetorszagba_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. október. 20. 18:12","title":"Zsidó menekültek leszármazottjai térnek vissza Németországba a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]