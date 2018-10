Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéssel megúszta az a budapesti hajléktalan férfi, akit a hétfőn hatályba lépett jogszabály szerint eljárva a rendőrök alig 2,5 óra alatt bevittek. A kíméletlenül gyors eljárás nyomán még több mint hatezer forintot is ki kell fizetnie. ","shortLead":"Figyelmeztetéssel megúszta az a budapesti hajléktalan férfi, akit a hétfőn hatályba lépett jogszabály szerint eljárva...","id":"20181019_2010kor_2145kor_2235kor_figyelmeztettek_majd_vittek_is__video_az_elso_budapesti_hajlektalanperrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b9f197-671b-4a0e-b62e-edfac2cf0539","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_2010kor_2145kor_2235kor_figyelmeztettek_majd_vittek_is__video_az_elso_budapesti_hajlektalanperrol","timestamp":"2018. október. 19. 15:11","title":"20.10-kor, 21.45-kor, 22.35-kor figyelmeztették, majd vitték is – videó az első budapesti hajléktalanperről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2479399c-e5f5-4165-8472-848b77f4e9fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktornak jó hétvégéje van.","shortLead":"Orbán Viktornak jó hétvégéje van.","id":"20181020_Bombameglepetes_a_Felcsut_megverte_a_Ferencvarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2479399c-e5f5-4165-8472-848b77f4e9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e744598-1147-4a71-b8ae-f70585b22527","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Bombameglepetes_a_Felcsut_megverte_a_Ferencvarost","timestamp":"2018. október. 20. 21:32","title":"Bombameglepetés: a Felcsút megverte a Ferencvárost a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2c1414-f510-4aa6-b8ee-5dab13f0158a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felújítási alaphoz járult hozzá eddig a hozam.","shortLead":"A felújítási alaphoz járult hozzá eddig a hozam.","id":"20181020_A_kozos_koltseg_is_dragulhat_a_lakastakarekok_kinyirasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2c1414-f510-4aa6-b8ee-5dab13f0158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cefa78d-f870-4c3f-9336-4c0d64698895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_A_kozos_koltseg_is_dragulhat_a_lakastakarekok_kinyirasa_miatt","timestamp":"2018. október. 20. 19:48","title":"A közös költség is drágulhat a lakástakarékok kinyírása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint saját maga? Manapság ez már lehetséges, és abban sincs semmi különös, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy okostelefon is elég efféle bensőséges kapcsolat megéléséhez. A gépesített barátság megjelenése mögött azonban egy igazi barátság különös története rejlik.","shortLead":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint...","id":"201838_test_es_lelek_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3effc9ea-3539-401b-be65-1a242015cc79","keywords":null,"link":"/tudomany/201838_test_es_lelek_nelkul","timestamp":"2018. október. 20. 09:00","title":"Máig a halott barátjával chatel egy nő, és nincs benne semmi természetfölötti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08d24a-93cf-4335-b748-6e91fa56ec60","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","timestamp":"2018. október. 19. 16:55","title":"Egyszer csak feltűnt egy kisgyerek a biztonsági átvilágító képernyőjén (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4774c1-0961-485c-b4bc-a5ad3f7160f7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Keresni lehet vele – de nem pénzt, hanem hasonlóan kétségbeesett szülőket. Olyanokat, akiknek fogalmuk sincs, hogy a reggeli csúcsban és kapkodásban miként jutnak be időben a munkahelyükre, ha előtte még a sulinál le kell rakni a gyereke(ke)t, délután pedig – miközben még javában értekezleten kéne ülniük – hogy jut el a csemetéjük az edzésre, a zeneórára, majd onnan haza. Ráadásul minden iskolaév elején más és más időpontokkal és helyszínekkel kell újratervezni a családi logisztikát.","shortLead":"Keresni lehet vele – de nem pénzt, hanem hasonlóan kétségbeesett szülőket. Olyanokat, akiknek fogalmuk sincs...","id":"201837_mamataxi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4774c1-0961-485c-b4bc-a5ad3f7160f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47f58-a252-4f4d-b3ce-7faf32373dec","keywords":null,"link":"/tudomany/201837_mamataxi","timestamp":"2018. október. 21. 09:00","title":"A magyar szülők csak álmodnak arról, amit ez a két anyuka kitalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol potom 35 dolláros belépőért még egy szelet is jár az amcsik egyik legkedveltebb harapnivalójából a látogatóknak. ","shortLead":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol...","id":"20181019_Pizzagitar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13783148-633f-4d71-bb02-972872cfea6f","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Pizzagitar","timestamp":"2018. október. 20. 09:10","title":"Pizzagitár pepperonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pocokinvázió veszélyezteti a termést.","shortLead":"A pocokinvázió veszélyezteti a termést.","id":"20181020_Durvan_elszaporodtak_a_pockok_vis_maior_helyzet_van_a_foldeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6139a9b-2ed3-4bb9-ba7d-5a78f4442dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Durvan_elszaporodtak_a_pockok_vis_maior_helyzet_van_a_foldeken","timestamp":"2018. október. 20. 16:50","title":"Durván elszaporodtak a pockok, vis maior helyzet van a földeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]