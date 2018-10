Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lezárják a bicskei csomópontot, felszedik a meglévő terelést, mindezért helyenként sávlezárásra kell számítani Győr felé.","shortLead":"Lezárják a bicskei csomópontot, felszedik a meglévő terelést, mindezért helyenként sávlezárásra kell számítani Győr...","id":"20181025_Savelhuzas_csomopontepites_torlodas_varhato_az_M1esen_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e40e7-46fc-478e-b21a-380f92bb4338","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181025_Savelhuzas_csomopontepites_torlodas_varhato_az_M1esen_szombaton","timestamp":"2018. október. 25. 19:37","title":"Sávelhúzás, csomópontépítés: torlódás várható az M1-esen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. ","shortLead":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk...","id":"20181025_BPAS_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6512bf98-0931-4dfc-8086-b83880ffa9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_BPAS_2018","timestamp":"2018. október. 25. 18:45","title":"A 15 legjobban várt autó a Budapest Autó Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f073a33-52a7-49b2-b3ad-ba0cf3c31e68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181026_Jezuskent_abrazolta_Orbant_drMarias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f073a33-52a7-49b2-b3ad-ba0cf3c31e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9854089-0559-4e5d-b037-b005894ec40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Jezuskent_abrazolta_Orbant_drMarias","timestamp":"2018. október. 26. 19:38","title":"Jézusként ábrázolta Orbánt drMáriás a Biblia új kiadásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese...","id":"20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe950b7-0059-40a7-a394-49218cde8352","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2018. október. 26. 11:54","title":"1,7 milliárd forintért szerel gázt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e093a6-b452-4642-ae54-5e036a8ea8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi kalapáccsal ment neki az 1215-ben kiadott szabadságlevelet óvó vitrinnek, de nem tudta betörni az üveget. Lekapcsolták.","shortLead":"Egy férfi kalapáccsal ment neki az 1215-ben kiadott szabadságlevelet óvó vitrinnek, de nem tudta betörni az üveget...","id":"20181026_megprobaltak_ellopni_a_magna_cartat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e093a6-b452-4642-ae54-5e036a8ea8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460649d2-6f7e-45c6-8559-6940c55c507a","keywords":null,"link":"/elet/20181026_megprobaltak_ellopni_a_magna_cartat","timestamp":"2018. október. 26. 14:19","title":"Megpróbálták ellopni a Magna Cartát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","shortLead":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","id":"20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461fe59-9b07-4305-9331-ae32b12033df","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","timestamp":"2018. október. 25. 09:41","title":"Kivizsgáltatnák, miért EU-s pénzből vett buszokkal vitték az Orbán-szimpatizánsokat Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal hosszabbítják meg az érvényességet. ","shortLead":"Két nappal hosszabbítják meg az érvényességet. ","id":"20181025_Tovabb_lesznek_hasznalhatok_az_oktoberi_helykozi_berletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd89a5-68d4-4ad3-b719-149fa0bb7a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Tovabb_lesznek_hasznalhatok_az_oktoberi_helykozi_berletek","timestamp":"2018. október. 25. 09:24","title":"Tovább lesznek használhatók az októberi helyközi bérletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79eb5bf-f354-4777-a1aa-35e3976ebde7","c_author":"Bausch + Lomb","category":"brandcontent","description":"Sokszor homályosan lát, talán még égő, szúró érzést is tapasztal a szeménél? A szárazszem-szindróma a változókor egyik tünete is lehet a többi egyéb panasz mellett. Cikkünkben elmondjuk, mit tehetünk, ha már a könnyünk sem úgy folyik, ahogy azt megszoktuk…","shortLead":"Sokszor homályosan lát, talán még égő, szúró érzést is tapasztal a szeménél? A szárazszem-szindróma a változókor egyik...","id":"20181019_Valtozokor_is_okozhatja__Kevesbe_ismert_tenyek_a_szemszarazsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79eb5bf-f354-4777-a1aa-35e3976ebde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecef60a-f775-4958-ba56-72c29b75c1ff","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181019_Valtozokor_is_okozhatja__Kevesbe_ismert_tenyek_a_szemszarazsagrol","timestamp":"2018. október. 26. 07:30","title":"Változókor is okozhatja – Kevésbé ismert tények a szemszárazságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]