[{"available":true,"c_guid":"fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d969dff-fac5-4f6f-83b8-fb1590fec61a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","timestamp":"2018. október. 31. 14:00","title":"Marabu FékNyúz: Érték, ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","shortLead":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","id":"20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df7cb9-54e5-4e78-91a2-e16962bc8e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","timestamp":"2018. október. 31. 07:39","title":"A tao megszüntetése nem csak a színházakat hozza nehéz helyzetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék a civil szervezet jogászának adott igazat a rendőrséggel szemben.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék a civil szervezet jogászának adott igazat a rendőrséggel szemben.","id":"20181030_Megnyerte_elso_peret_az_uj_gyulekezesi_torveny_hatalyba_lepese_ota_a_TASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a25d3c-4e96-405b-b4f5-d417634ed915","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Megnyerte_elso_peret_az_uj_gyulekezesi_torveny_hatalyba_lepese_ota_a_TASZ","timestamp":"2018. október. 30. 12:49","title":"Megnyerte első perét az új gyülekezési törvény hatályba lépése óta a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek legmeghatározóbb tényezője” – írja Kell egy csapat című könyvében Patrick Lencioni amerikai tanácsadó.","shortLead":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek...","id":"20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94f854f-17db-479a-bfcc-386508a0ee32","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Így győzhetjük le emberi gyengeségeinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hadsereg azt közölte, találtak egy 22 méter hosszú tárgyat a tengerben, amely valószínűleg a gép törzse, illetve hangjelzéseket is befogtak, melyek 70 százalék, hogy a repülő feketedobozának jeladójától származnak.","shortLead":"Az indonéz hadsereg azt közölte, találtak egy 22 méter hosszú tárgyat a tengerben, amely valószínűleg a gép törzse...","id":"20181031_Megtalalhattak_az_indonez_repulogep_torzset_es_feketedobozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfbbd74-89df-41e3-8f61-ffe5bc71dede","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Megtalalhattak_az_indonez_repulogep_torzset_es_feketedobozat","timestamp":"2018. október. 31. 16:49","title":"Megtalálhatták az indonéz repülőgép törzsét és feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","shortLead":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","id":"20181031_foci_vb_katar_bovites_48_csapat_fifa_gianni_infantino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cda722-0819-4095-8539-bf9bbe4b89c8","keywords":null,"link":"/sport/20181031_foci_vb_katar_bovites_48_csapat_fifa_gianni_infantino","timestamp":"2018. október. 31. 12:58","title":"Már a következő focivébén jöhet a nagy változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül kitörő menekültek felrúgásával megvádolt operatőr ügyében. Most a Kúria felülvizsgálta ezt. László Petrát felmentették garázdaság vétsége alól.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül...","id":"20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0305ed9-ca23-4dd8-a643-7d9f5c95c946","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","timestamp":"2018. október. 30. 15:26","title":"A Kúria felmentette a határon menekülteket rúgó László Petrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen modellekkel készülnek.","shortLead":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen...","id":"20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d59ff-a75f-4966-b1a8-30a3b9800495","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","timestamp":"2018. október. 31. 08:12","title":"Lóerők helyett 800 voltos aksijával kérkedik az elektromos amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]