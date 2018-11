Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a kórházból már nem mehetett haza, nevelőszülőknél helyezték el.","shortLead":"A Bors szerint a kórházból már nem mehetett haza, nevelőszülőknél helyezték el.","id":"20181103_Kiemeltek_csaladjabol_a_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak_egy_cegledi_munkasszallon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0107bae9-4b7a-4880-a4a3-4dfad940454c","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Kiemeltek_csaladjabol_a_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak_egy_cegledi_munkasszallon","timestamp":"2018. november. 03. 15:13","title":"Kiemelték családjából a kislányt, akit a gyanú szerint megerőszakoltak egy ceglédi munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően elmaradó mértéke\" 2018-ban és 2019-ben is növelheti az államháztartás pénzforgalmi hiányát, ami így a továbbra is magas finanszírozási igényen keresztül az államadósság-rátára is kihat - mutat rá a Magyar Nemzeti Bank a minapi költségvetési elemzésében.","shortLead":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően...","id":"20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4c375-7556-48b0-b074-fe7b2d3e39fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","timestamp":"2018. november. 02. 15:51","title":"MNB: akadoznak az EU-pénzek, de így is csökken az adósságráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat jelentett be Donald Trump Irán ellen. 