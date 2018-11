Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","shortLead":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","id":"20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3692f2-caba-43ae-8891-b5101548a750","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","timestamp":"2018. november. 04. 11:37","title":"A háború értelmetlen pusztítása: meghalt a hétéves jemeni kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi rendőrök 2 órán belül egy ingatlanban fogták el - számol be az esetről a police.hu ","shortLead":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi...","id":"20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e3e5b-273b-41f0-824a-99c4ba94c250","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","timestamp":"2018. november. 04. 19:18","title":"Olasz férfi késelt Kecskeméten - két órán belül elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével, az androidos csúcsgép ellen azonban most az iPhone XR-t is bevetették.","shortLead":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével...","id":"20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d5d308-2872-4459-ba1c-8f66365c21d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","timestamp":"2018. november. 05. 10:33","title":"Ezzel nem fog eldicsekedni a Samsung: a legolcsóbb új iPhone-tól is kikapott a Note9 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e951695-78e2-4b40-95b4-1e3eff93c984","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"\"Gyors és kiváló autót akartam építeni: a legjobbat a maga kategóriájában\" - így emlékezett az alapító W. O. Bentley cége első saját gyártású autójára. A Bentley története a Klasszikus autók könyvéből.","shortLead":"\"Gyors és kiváló autót akartam építeni: a legjobbat a maga kategóriájában\" - így emlékezett az alapító W. O. Bentley...","id":"20181104_bentley_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e951695-78e2-4b40-95b4-1e3eff93c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6114f13b-9643-41cf-94ed-8ed2e71f2e99","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181104_bentley_tortenete","timestamp":"2018. november. 04. 19:15","title":"\"Gyors és kiváló autót akartam építeni\" - a Bentley rövid története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki hozzáférhet a kontaktok adataihoz egy zárolt iPhone-on.","shortLead":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki...","id":"20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dee442e-e5bf-4029-8313-9f0bb018a454","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","timestamp":"2018. november. 05. 10:03","title":"Pár órával az iOS 12.1 megjelenése után már ki is cselezték egy iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be kellett fejeznie a szezont.","shortLead":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be...","id":"20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e93767-e458-45c4-8e52-53ff9fff933b","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 05. 10:08","title":"Karriercsúcs: Fucsovics 38. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint lopott el tőlük még 2012-ben, az abból származó pénzt pedig most kezdte el két kézzel szórni.","shortLead":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint...","id":"20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a0c74-6d66-4c39-8a93-829bf341114d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Emlékszik még a Facebook-filmből az ikrekre? Már megint csúnyán átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vakcina ugyan még mindig nem tökéletes, de az oltásszakértő szerint így is nagyobb biztonságban van az, aki beadatja.","shortLead":"A vakcina ugyan még mindig nem tökéletes, de az oltásszakértő szerint így is nagyobb biztonságban van az, aki beadatja.","id":"20181105_Influenza_a_sulyos_szovodmenyek_elkerulese_miatt_erdemes_kerni_a_vedooltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846831ca-5b93-4f65-869e-2eb65fd323c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Influenza_a_sulyos_szovodmenyek_elkerulese_miatt_erdemes_kerni_a_vedooltast","timestamp":"2018. november. 05. 05:29","title":"Influenza: a súlyos szövődmények elkerülése miatt érdemes kérni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]