Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4f0b912-ee08-4a45-a93f-f31d1ff78330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevű, sokak számára teljesen ismeretlen kínai vállalat a semmiből feltűnve mutatta be első, a gyártó ígérete szerint 200 ezer hajlítást is kibíró készülékét. A FlexPai nem koncepcióeszköz, hanem egy valóban létező termék, decembertől már szállítják is. ","shortLead":"A Royole nevű, sokak számára teljesen ismeretlen kínai vállalat a semmiből feltűnve mutatta be első, a gyártó ígérete...","id":"20181105_royole_flexpai_flexibilis_kijelzo_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f0b912-ee08-4a45-a93f-f31d1ff78330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc98da4-aa6b-4107-8d41-7cb46c78689a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_royole_flexpai_flexibilis_kijelzo_osszehajthato_telefon","timestamp":"2018. november. 05. 11:03","title":"Lemaradt a Huawei és a Samsung, kész a világ első összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs program keretében, a vakcinatendert július végéig kellett volna kiírni. ","shortLead":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs...","id":"20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de508255-13f3-416b-8657-b0e4adaaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","timestamp":"2018. november. 05. 12:13","title":"Még a tendert sem írták ki a januártól kötelező bárányhimlő elleni védőoltás vakcináira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parlament előtt lévő javaslat szerint az Oktatási Hivatal vizsgálhatja, hogy teljesíti-e a CEU a felsőoktatási törvényben előírt feltételeket. ","shortLead":"Egy parlament előtt lévő javaslat szerint az Oktatási Hivatal vizsgálhatja, hogy teljesíti-e a CEU a felsőoktatási...","id":"20181105_Meg_egy_lepest_beiktat_a_kormany_CEUugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2ce00-3d02-4f81-8b77-0ef3953915f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_egy_lepest_beiktat_a_kormany_CEUugyben","timestamp":"2018. november. 05. 08:34","title":"Még egy lépést beiktat a kormány CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","shortLead":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","id":"20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d499887-a052-40a8-bfd9-fe02355cbab9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","timestamp":"2018. november. 06. 09:26","title":"Pamela Anderson: A feminizmus túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","shortLead":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","id":"20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb05e6-f726-44ba-b3a4-02436137f700","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 05. 07:48","title":"Nem csak a családpolitikáról fog szólni az új nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Üllőn nyit a következő egység, ott \"csak\" a Coop, a Reál, a Tesco, a Spar és a Penny Market a konkurencia.","shortLead":"Üllőn nyit a következő egység, ott \"csak\" a Coop, a Reál, a Tesco, a Spar és a Penny Market a konkurencia.","id":"20181105_Oda_mereszkedik_az_Aldi_ahova_a_Lidl_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43bb78-3104-4a71-b07f-0f784768202d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Oda_mereszkedik_az_Aldi_ahova_a_Lidl_nem","timestamp":"2018. november. 05. 10:26","title":"Oda merészkedik az Aldi, ahová a Lidl nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos kérdés.","shortLead":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos...","id":"20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e81e8e-4451-4472-9e8e-c2e00e015943","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Fura kérdéseket dobál föl a magyaroknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzbüntetés várhat rá.","shortLead":"Pénzbüntetés várhat rá.","id":"20181106_Mas_rokkantkartyajaval_parkolt_a_biro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c8452-569b-4a45-8d07-27a754fa2d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Mas_rokkantkartyajaval_parkolt_a_biro","timestamp":"2018. november. 06. 09:41","title":"Más rokkantkártyájával parkolt a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]