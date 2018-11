Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","shortLead":"Februárban kezdődhet az érdemi eljárás a Magyarok Nyilai ügyében.","id":"20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96fcbc5-4097-46c7-8db8-1a7252da86d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Megint_elnapoltak_Budahazy_targyalasat","timestamp":"2018. november. 06. 12:09","title":"Megint elnapolták Budaházy tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyről Pécsre elviekben négyórás a vonatút. De nem most. Mert most 9 óráig tartott.","shortLead":"Szombathelyről Pécsre elviekben négyórás a vonatút. De nem most. Mert most 9 óráig tartott.","id":"20181106_9_ora_alatt_es_harom_mozdonnyal_tette_meg_a_MAV_a_negyoras_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97b5d83-0683-4576-b4ce-d25c4c9564ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_9_ora_alatt_es_harom_mozdonnyal_tette_meg_a_MAV_a_negyoras_utat","timestamp":"2018. november. 06. 13:49","title":"9 óra alatt és három mozdonnyal tette meg a MÁV a négyórás utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették el landolás után.","shortLead":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették...","id":"20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16480c82-7185-4361-90ba-a4a52d90261e","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","timestamp":"2018. november. 05. 13:01","title":"Véres verekedés volt a WizzAir London–Budapest-járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nőt, aki a Magas-Tátra egyik csúcsának gerincéről zuhant le, válságos állapotban vitték kórházba.","shortLead":"A nőt, aki a Magas-Tátra egyik csúcsának gerincéről zuhant le, válságos állapotban vitték kórházba.","id":"20181105_11_oran_at_mentettek_egy_magyar_hegymaszot_magas_tatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c44d5c8-5d10-4904-85ed-2204ccf671ed","keywords":null,"link":"/sport/20181105_11_oran_at_mentettek_egy_magyar_hegymaszot_magas_tatra","timestamp":"2018. november. 05. 16:32","title":"11 órán át mentettek egy magyar hegymászót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már a kivitelezésben is részt vett, szintén több milliárdért. ","shortLead":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már...","id":"20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e43723-6d76-49d7-91b9-549ddb64f122","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","timestamp":"2018. november. 05. 11:29","title":"A határon felhúzott okoskerítéssel is egy fideszes vállalkozó cége járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126eb3b7-136b-4f6f-b515-f911963ac045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vászontetős 8-as széria legerősebb modellje 530 lóerővel támadja le az aszfaltot.","shortLead":"A vászontetős 8-as széria legerősebb modellje 530 lóerővel támadja le az aszfaltot.","id":"20181105_a_bmw_megcsinalta_itt_az_elso_nyithato_teteju_8as_kabrio_dizel_benzin_m850","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=126eb3b7-136b-4f6f-b515-f911963ac045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eabf77-a907-4c15-b755-4477d1fe77d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_a_bmw_megcsinalta_itt_az_elso_nyithato_teteju_8as_kabrio_dizel_benzin_m850","timestamp":"2018. november. 05. 06:41","title":"A BMW megcsinálta: itt az első nyitható tetejű 8-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lánynak Bátaszéken buszra kellett szállnia, de állítólag beszállt egy pár autójába, hogy segítsen nekik benzinkutat találni. ","shortLead":"A lánynak Bátaszéken buszra kellett szállnia, de állítólag beszállt egy pár autójába, hogy segítsen nekik benzinkutat...","id":"20181106_Beszallt_egy_par_autojaba_eltunt_egy_17_eves_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e944e72-9206-4f8d-9660-026c4a41a4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Beszallt_egy_par_autojaba_eltunt_egy_17_eves_lany","timestamp":"2018. november. 06. 06:47","title":"Beszállt egy pár autójába, eltűnt egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori vezéralakjával. Frum azt mondta, „Orbán posztszovjet szinten fosztja ki Magyarországot”.","shortLead":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori...","id":"20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4deb0-4caa-416c-93ae-0913cf20e3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","timestamp":"2018. november. 05. 11:53","title":"„A populizmus hazugság és csalás, Orbán szélhámos” – mondta Bush volt beszédírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]