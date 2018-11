Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","shortLead":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","id":"20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d92f0a8-f773-4b8f-8d21-3470ba443c3e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","timestamp":"2018. november. 15. 12:12","title":"Ismét lehet szavazni az Arany Medál-díj győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte a jegybank.","shortLead":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte...","id":"20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc400388-226a-4947-b641-aa9b092d45ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","timestamp":"2018. november. 15. 16:58","title":"MNB: Nagy baj lehet még a budapesti lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely egy rajzfilmszerű, de mégis nagyon izgalmas program lett. A finn fejlesztők többször is bizonyították már tehetségüket, így valószínűleg ez is hatalmas durranás lesz.","shortLead":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely...","id":"20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2822b998-2949-4004-a96f-b5153d73403b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","timestamp":"2018. november. 14. 13:33","title":"Megvan a Fortnite és a PUBG méltó kihívója? Új játék jön a telefonokra, és nem akárkitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis ez derült ki az IDEA legújabb felmérésből, amit az e heti HVG-ben olvashatnak.","shortLead":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis...","id":"20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dca49-43b3-4d04-9896-68381263c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","timestamp":"2018. november. 14. 14:05","title":"IDEA-kutatás: Puzsér alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik, hogy újratárgyalják.","shortLead":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik...","id":"20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8ff85-1504-4508-9ad8-d3366ec460fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","timestamp":"2018. november. 15. 14:57","title":"Egy év alatt másodszor is visszakozott a kormány a zacskóadó bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és a katasztrófavédelem mintegy háromszáz embere ment ki.","shortLead":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és...","id":"20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15a936-410a-46d4-8b04-5218c7dadc11","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","timestamp":"2018. november. 15. 17:24","title":"Rendőrök szállták meg a szolnoki műtrágyagyárat, az 5. leggazdagabb magyar érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt kommunikációs igazgatója ezzel a kijelentésével szembemegy a Miniszterelnökség állásfoglalásával, mely szerint Magyarország nem kíván szuverén országok belügyeibe beavatkozni. Hídvéghi azt is mondta, vannak olyan szocialista vezetésű EU-tagállamok, ahol újságírókat gyilkolnak meg, máshol csak üldözik a politikai riválisokat.","shortLead":"A párt kommunikációs igazgatója ezzel a kijelentésével szembemegy a Miniszterelnökség állásfoglalásával, mely szerint...","id":"20181114_A_Fidesz_szerint_Gruevszkit_fenyegeti_a_macedon_baloldali_Soroskormany_ezert_megilleti_a_vedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cd0789-3921-47ba-9830-e646eea0c1c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Fidesz_szerint_Gruevszkit_fenyegeti_a_macedon_baloldali_Soroskormany_ezert_megilleti_a_vedelem","timestamp":"2018. november. 14. 16:59","title":"A Fidesz szerint Gruevszkit fenyegeti a macedón, baloldali Soros-kormány, ezért megilleti a védelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai aspirációját segítő partnerként továbbra is támogatni fogja az ország korrupció elleni harcát.","shortLead":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai...","id":"20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0028ec78-98a4-473a-b9dd-c9f4705a130d","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 16:26","title":"A macedón kormány reméli, hogy Magyarország nem fogja rejtegetni Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]