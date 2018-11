Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan passzusra hivatkozik a kormány Gruevszki beengedésével kapcsolatban, amely a kísérő nélküli kiskorúakra, a fogyatékkal élőkre, a várandós nőkre, vagy kínzást átéltekre vonatkozik. ","shortLead":"Egy olyan passzusra hivatkozik a kormány Gruevszki beengedésével kapcsolatban, amely a kísérő nélküli kiskorúakra...","id":"20181119_A_kormany_szerint_Gruevszki_kulonleges_banasmodot_igenyel_pedig_nem_terhes_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca24613-0ea2-4275-9a10-18622b0d3090","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_A_kormany_szerint_Gruevszki_kulonleges_banasmodot_igenyel_pedig_nem_terhes_no","timestamp":"2018. november. 19. 12:29","title":"A kormány szerint Gruevszki különleges bánásmódot igényel, pedig nem terhes nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának keményen beolvasó Építési Piaci Prognózis.","shortLead":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának...","id":"20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1d9f-7032-4312-906c-db3f7ecf28e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","timestamp":"2018. november. 20. 14:30","title":"„Volt olyan lakás, hogy 50 millió volt rá az áfakedvezmény” – az elhibázott élénkítés után 2020-ra fog padlót a lakásépítési szektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce2a2a3-a4c4-4de4-99ed-31ff2402791e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a rendőrök szeme láttára hajította ki betöréshez használt eszközeit az autója ablakán.","shortLead":"A férfi a rendőrök szeme láttára hajította ki betöréshez használt eszközeit az autója ablakán.","id":"20181120_Hiaba_probalkozott_nem_tudott_megszabadulni_a_bizonyitekoktol_az_amator_betoro__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce2a2a3-a4c4-4de4-99ed-31ff2402791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c902db-f311-4b43-a4c9-ce03228cff2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Hiaba_probalkozott_nem_tudott_megszabadulni_a_bizonyitekoktol_az_amator_betoro__video","timestamp":"2018. november. 20. 10:22","title":"Hiába próbálkozott, nem tudott megszabadulni a bizonyítékoktól az amatőr betörő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37695b-0ff6-4231-8edf-72fdcd3e0b0b","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Házasság, megcsalás, válás, család, Magyar Gárda, Simicska, zsidó, náci, Toroczkai, Orbán és Jobbik - ezek a kulcsszavai Vona-Szabó Krisztina könyvének, amely a férjével közös elmúlt húsz évükről szól és amelyből néhány részletet kiemeltünk. Bár ahogy a könyvben olvasható, a fél életüket együtt élték le, a Jobbik egykori elnökének felesége egy-két bekezdéssel még Vona Gábort is meglepte.","shortLead":"Házasság, megcsalás, válás, család, Magyar Gárda, Simicska, zsidó, náci, Toroczkai, Orbán és Jobbik - ezek...","id":"20181119_vona_szabo_krisztina_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e37695b-0ff6-4231-8edf-72fdcd3e0b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69407e0-26a7-4d91-9a32-22585ac2f6b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_vona_szabo_krisztina_konyve","timestamp":"2018. november. 19. 17:06","title":"Vona Gábor a zuhany alatt találta ki a Magyar Gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni Budapest agglomerációjában, mint a központi kerületekben, de a különbség csökkenőben van, mert egyre nagyobb a kereslet a fővároshoz közeli, jó közlekedésű településeken – derül ki az Otthontérkép.hu friss összefoglalójából. ","shortLead":"Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni Budapest agglomerációjában, mint a központi kerületekben, de...","id":"20181119_Megindultak_az_agglomeracios_ingatlanarak_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d15989-cd50-47f2-b25f-876f11757266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Megindultak_az_agglomeracios_ingatlanarak_","timestamp":"2018. november. 19. 12:35","title":"Így rántották fel az elszálló bérleti díjak az agglomerációs árakat - ide éri meg ingázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas rendező forgatott. Mindenki döntse el, rosszabb-e bármilyen más autós reklámnál. ","shortLead":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas...","id":"20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ccda0f-c052-40a3-88ea-dced50ce3b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","timestamp":"2018. november. 19. 14:21","title":"Videó: Ezt az autóreklámot már a mesterséges intelligencia írta. Rosszabb vagy sem, mint bármelyik reklám? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]