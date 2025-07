Kapu Tibor megmutatta, milyen cseles pohárból szippantotta ki az űrben illatos kávéját

„Ez itt nem más, mint a Zero-G pohár, a legendás Don Pettit amerikai űrhajós találmánya” – mondja Kapu Tibor abban a Facebook-videóban, amelyben demonstrálta, hogy milyen a kávészünet 400 kilométerrel a Föld felett.

Az űrhajósnak ahhoz, hogy kávézhasson egyet, egy vízadagolóba kellett beledugnia a zacskóját, amely 250 milliliter folyadékkal bír el, de hogy ne legyen túl forró, így a meleg mellett a hideg vízből is töltött bele. Majd jöhetett a Zero-G pohár.

Ebben a pohárban semmi trükk nincs, az alakjának és a felületi feszültségének köszönhetően nem jön fel ezen az oldalon a kávé, és nem csobban át a másik oldalra. És ugyanennek az elvnek köszönhető az is, hogy ezen a végén, ahol elkezd vékonyodni a pohár, ott ki lehet szippantani a kávét

– részletezte a találmány működési elveit, majd bele is nézett és megmutatta, hogy a kávé felfut a pohár belső oldalára. Kapu állítása és társai véleménye szerint is, ezzel a módszerrel igazán lehet érezni az italok illatát is.

1.3M views · 46K reactions | Ilyen a kávészünet 400 kilométerrel a Föld felett! | HUNOR – Magyar Űrhajós Program Ilyen a kávészünet 400 kilométerrel a Föld felett!.

Hétfőn véget ért Kapu Tibor kicsivel több mint kéthetes küldetése a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén. A magyar kutatóűrhajós – és három társa – az Axiom Space Ax-4-küldetésének keretein belül indult az űrbe június 25-én, és egy nappal később sikeresen dokkoltak az ISS-hez. Hogy milyen kísérleteket végzett Kapu Tibor, arról itt írtunk.