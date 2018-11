Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen sorrendben végezzék el, a fizetésért pedig kénytelenek kompromisszumokat kötni. De képzeljük el azt, hogy már a ’30-as éveinkre függetlenné válhatunk anyagilag, sőt, a békés nyugdíjas évekért sem kell 40 évet dolgoznunk. Összegyűjtöttünk néhány történetet olyan emberekről, akik mindezt megvalósították. ","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen...","id":"generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833a700-955d-47b4-a846-f27099941cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","timestamp":"2018. november. 20. 11:30","title":"Harmincévesen nyugdíjba menni és jól élni? Mutatjuk a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt farkast látott a Bükkben egy férfi. Fotókat is készített az állatokról.\r

\r

","shortLead":"Öt farkast látott a Bükkben egy férfi. Fotókat is készített az állatokról.\r

\r

","id":"20181120_Fotok_farkasfalka_a_Bukkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d2cef-bf92-435b-bf88-8bda7f6ec6ce","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Fotok_farkasfalka_a_Bukkben","timestamp":"2018. november. 20. 10:14","title":"Egy egész farkasfalkát fotóztak le a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú korábban egyik iskolatársát is bántalmazta, aki könnyebben megsérült. ","shortLead":"A fiú korábban egyik iskolatársát is bántalmazta, aki könnyebben megsérült. ","id":"20181119_Megutotte_majd_bezarta_a_tornaterembe_tanarat_egy_pecsi_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a607c1e5-6e34-4b16-b72f-4a362f6fc41e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megutotte_majd_bezarta_a_tornaterembe_tanarat_egy_pecsi_diak","timestamp":"2018. november. 19. 13:40","title":"Megütötte, majd bezárta a tornaterembe tanárát egy pécsi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedést persze a kereslet növekedése is okozza.","shortLead":"Az áremelkedést persze a kereslet növekedése is okozza.","id":"20181121_Errol_is_a_klima_tehet_egyre_dragabb_lesz_a_kave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae57af0-52f6-4aa4-9542-ebb055a833d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Errol_is_a_klima_tehet_egyre_dragabb_lesz_a_kave","timestamp":"2018. november. 21. 07:54","title":"Erről is a klíma tehet: egyre drágább lesz a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92da8e0-43ca-41fb-a7c7-142b60f13c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hoppon maradt több ezer igénylő, karbantartási munkákra hivatkozva nem indult el az Otthon Melege program mára meghirdetett pályázatbeadása.","shortLead":"Hoppon maradt több ezer igénylő, karbantartási munkákra hivatkozva nem indult el az Otthon Melege program mára...","id":"20181119_Leallt_az_Otthon_Melege_program_weboldala_szerdara_halasztjak_a_palyazatbeadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e92da8e0-43ca-41fb-a7c7-142b60f13c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe42cb-e602-44dd-b025-53a0faa896c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Leallt_az_Otthon_Melege_program_weboldala_szerdara_halasztjak_a_palyazatbeadast","timestamp":"2018. november. 19. 11:21","title":"Leállt az Otthon Melege program weboldala, szerdára halasztják a pályázatbeadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","id":"20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fd556-ad37-4281-9ca6-408e2e708f06","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 19. 19:20","title":"És akkor kezdődik a tél: két megyére is a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","shortLead":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","id":"20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29eb419-9940-46e2-9435-1153356575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","timestamp":"2018. november. 20. 16:59","title":"Demeter: Orbán a nemzetközi bűnözés részévé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra a Sharp. Az eszköz érdekessége, hogy két szenzorsziget is van az előlapján.","shortLead":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra...","id":"20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3e7a2-145e-4e43-9bed-c0ef71f90355","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","timestamp":"2018. november. 19. 17:03","title":"A Sharpnak annyira megtetszett a notch, hogy kettőt is tesz a telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]