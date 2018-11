Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól...","id":"20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044aa6e-c6bf-4e4f-a3a4-346cf1958ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","timestamp":"2018. november. 28. 14:27","title":"Hűtlen kezelés miatt ítélték el Gilvánfa Fidesz–KDNP-s polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált. Szerintük minden a legnagyobb rendben, a valóság azonban mást mutat.","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált...","id":"20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ed6d9-79c3-4099-97f3-77f490a93812","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Sikertörténetről beszél az Apple, pedig alig veszi valaki az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek köszönhetően most még komolyabb produkciót ad elő. ","shortLead":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek...","id":"20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c939916-c9e5-4063-b995-2bba2e3ead5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","timestamp":"2018. november. 29. 08:21","title":"Még több erő: 350 lóerős lett a Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen öntanuló algoritmus, neurális hálózat vagy egyéb MI-megoldás nélkül. Ennél azonban jóval meglepőbb helyeken is találkozhatunk mesterséges intelligenciákkal. Lássunk pár példát, hogy hol. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen...","id":"samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19492334-c61f-4942-ae13-e69b5754ff67","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","timestamp":"2018. november. 28. 19:45","title":"Forgalomhoz igazodó pirosok, hibátlan fotók és logikus mosógépek – így segíti mindennapjainkat az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az Európai Unió 2050-re teljesen zölddé válna, ehhez viszont óriási mennyiségű pénzre van szükség.","shortLead":"A tervek szerint az Európai Unió 2050-re teljesen zölddé válna, ehhez viszont óriási mennyiségű pénzre van szükség.","id":"20181129_europai_unio_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812b501-6d78-413b-a408-c880a3a10384","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_europai_unio_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 29. 18:33","title":"Kitalált valamit az Európai Unió a klímaváltozás ellen, de nagyon drága lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati összeröffenések is sokat segíthetnek, de az igazán profi helyeken a mindennapi irodai rutinok is ezt szolgálják. A megoldásokról a Prezinél érdeklődtünk.","shortLead":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati...","id":"20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2b73aa-ed6b-4bc2-9cf4-8e53b74e1fab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","timestamp":"2018. november. 29. 13:20","title":"Hogyan lehet eredményesen csapatot építeni? A Prezinél ezekre fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem áll valami jól az LG szénája mobilos fronton. A vállalat, hogy helyzetét rendezze, az otthoni szórakoztatóelektronikai üzletág bevált emberére bízza a divízió talpra állítását. ","shortLead":"Továbbra sem áll valami jól az LG szénája mobilos fronton. A vállalat, hogy helyzetét rendezze, az otthoni...","id":"20181129_lg_electronics_televizio_brian_kwon_v40_thinq_16_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b096b8f-22b7-4a42-b645-ca37d4a7b847","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_lg_electronics_televizio_brian_kwon_v40_thinq_16_kamera","timestamp":"2018. november. 29. 17:03","title":"A tévéknél már bizonyított, most a mobilokat is megmentené vele az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]