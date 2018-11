Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai zsidók egy csoportja pert indított a szállásközvetítő cég ellen az Egyesült Államokban vallási alapú hátrányos megkülönböztetés vádjával. Az ok: a vállalat levette kínálatából a megszállt Ciszjordániában található izraeli telepeken lévő, mintegy 200 kiadó lakást.\r

","shortLead":"Amerikai zsidók egy csoportja pert indított a szállásközvetítő cég ellen az Egyesült Államokban vallási alapú hátrányos...","id":"20181129_vallasi_diszkriminacio_per_airbnb_ciszjordania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b38393e-cb0f-47d0-8f9b-d4e491052a0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_vallasi_diszkriminacio_per_airbnb_ciszjordania","timestamp":"2018. november. 29. 06:24","title":"Vallási diszkrimináció miatt perelik az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","shortLead":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","id":"20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a3ffc-ccfb-4cb4-aa67-f9faf330506c","keywords":null,"link":"/elet/20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","timestamp":"2018. november. 29. 12:10","title":"Megérkezett Magyarországra Joulupukki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c93543-003d-4d0e-a068-6a73570e386e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ceruzája, a Pencil nem olcsó, és csak néhány eszközzel kompatibilis. Egy ügyes blogger azonban megoldotta, hogy régebbi készülékekkel, beleértve iPhone-okat is, használható legyen.","shortLead":"Az Apple ceruzája, a Pencil nem olcsó, és csak néhány eszközzel kompatibilis. Egy ügyes blogger azonban megoldotta...","id":"20181128_ipad_pro_ipad_apple_pencil_ceruza_iphone_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c93543-003d-4d0e-a068-6a73570e386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfcb6d2-30fa-4184-8fb8-79d7b5545560","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_ipad_pro_ipad_apple_pencil_ceruza_iphone_x","timestamp":"2018. november. 28. 17:03","title":"Okos trükk: így használhatja az Apple ceruzáját még a régebbi iPhone-okon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","shortLead":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","id":"20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ba1897-2466-4e8e-9c60-a8995fbe800c","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","timestamp":"2018. november. 27. 16:05","title":"Íme néhány fotó a győri állatkert négy fehér kistigriséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Barnes & Thornburg ügyvédi iroda egyik embere két és fél hónapon át dolgozik majd a követségnek, és ezért 50 ezer dollárt, azaz mai árfolyamon számolva több mint 14 millió forintot kap.","shortLead":"A Barnes & Thornburg ügyvédi iroda egyik embere két és fél hónapon át dolgozik majd a követségnek, és ezért 50 ezer...","id":"20181128_14_millio_forintert_fogadott_uj_lobbistat_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af343d7-cf14-427f-87b5-d84de9014fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_14_millio_forintert_fogadott_uj_lobbistat_az_Orbankormany","timestamp":"2018. november. 28. 11:16","title":"14 millió forintért fogadott új lobbistát az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","shortLead":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","id":"20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d17d9-3405-4fda-bbfd-1b7faa59f6e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","timestamp":"2018. november. 27. 13:21","title":"Össznépi szavazással választották meg a Seat csúcsmodelljének nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]