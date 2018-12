Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","shortLead":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","id":"20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff27d394-b0e0-4777-bc6e-5ec838ee44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Janisch Attila nagyon sötét jövőt jósol Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az autósok akár már egy hónappal az érvényességi idő kezdete előtt megvásárolják gépjárművükre a következő évre szóló úthasználati jogosultságukat.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi...","id":"20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aefb036-8ee8-4628-8871-0296f02fe958","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","timestamp":"2018. december. 02. 09:36","title":"Előrelátó autósoknak: már kapható a 2019-es éves e-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba vonulni. A MarketWatch most öt olyan embert keresett meg, akik néhány év után újra az álláskereső portálokat bújták.","shortLead":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba...","id":"20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166c7fa3-93b0-4ff1-9b71-5474ba24c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","timestamp":"2018. december. 01. 14:20","title":"Jó ötletnek gondolták a korai nyugdíjat – de nemsokára megint állást kerestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt állítja: megszülettek a világ első génszerkesztett babái.","shortLead":"A kínai tudományos és technológiai miniszterhelyettes elfogadhatatlannak tartja Ho Csienkuj kísérletét. A tudós azt...","id":"20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a83d4c-9676-405c-a2e8-21722515ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eefc18-78bf-4108-829f-bdc75216a8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_geneszerkesztes_genmodositas_ho_csienkuj_kina","timestamp":"2018. november. 30. 20:03","title":"Génszerkesztett ikerpár: Kína betiltotta az emberkísérlet folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","shortLead":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","id":"20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079d17e-b50e-4115-83ff-21d0abc996c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","timestamp":"2018. december. 01. 06:41","title":"A nap fotója: így parkol egy \"nagyon nagycsaládos\" suzukis Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában is játszani szeretne. Az autóban például akkora képernyő van, mint egy dizájnos nappaliban. Persze nem csak ez bizonyítja, hogy ez most a német márka pillanatnyilag legfejlettebb autója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában...","id":"20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7df3f-31f6-41f3-b467-6ec1ac002d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","timestamp":"2018. december. 01. 18:45","title":"Luxus vagy Volkswagen? - teszteltük az új Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO), amely szerint egyre erősebben érezni a globális felmelegedés hatásait.","shortLead":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai...","id":"20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0094e1ef-a204-4027-a928-62097a58911f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. december. 01. 09:03","title":"Azért az elég nagy baj, hogy az eddigi 20 legforróbb évet az elmúlt 22 évben mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]