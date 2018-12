Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","shortLead":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","id":"20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103f993-0dcc-4b69-b434-e29ca3a420ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 04. 09:44","title":"Újabb gülenistákat fogtak el Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","shortLead":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","id":"20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51fb894-e757-4ee7-aec0-d67ad2a837a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","timestamp":"2018. december. 04. 17:16","title":"Másodfokon is életfogytiglanra ítélték Tompa Eszter gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodás (INF) rendelkezéseit - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben.","shortLead":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi...","id":"20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f37b2f6-3376-458a-83bf-090f6fae7117","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","timestamp":"2018. december. 04. 21:57","title":"Most már a NATO szerint is tiltott rakétákat gyárt Oroszország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért lenne ismét főpolgármester? Miért zárná le éjszakára az aluljárókat? Mit gondol ellenfeleiről? Tarlós István a HVG-nek adott interjújában válaszolt ezekre a kérdésekre.","shortLead":"Miért lenne ismét főpolgármester? Miért zárná le éjszakára az aluljárókat? Mit gondol ellenfeleiről? Tarlós István...","id":"20181205_Tarlos_Ha_engem_babnak_mondanak_hogy_jellemzik_a_tobbi_fideszes_politikust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf00dab-9272-4909-bf21-9b5643c51aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Tarlos_Ha_engem_babnak_mondanak_hogy_jellemzik_a_tobbi_fideszes_politikust","timestamp":"2018. december. 05. 12:20","title":"Tarlós: Ha engem bábnak mondanak, hogy jellemzik a többi fideszes politikust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megakadályozza a háborúkat, és jólétet is hoz.","shortLead":"Megakadályozza a háborúkat, és jólétet is hoz.","id":"20181204_Meglepetes_Trump_liberalis_vilagrendet_epit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842abe92-78a9-401e-8a04-f418aeb7113a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Meglepetes_Trump_liberalis_vilagrendet_epit","timestamp":"2018. december. 04. 13:18","title":"Meglepetés: Trump liberális világrendet épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","shortLead":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","id":"20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725ed462-1d04-4acf-abc6-267ebd74940b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","timestamp":"2018. december. 04. 13:21","title":"Igen agresszív lett a megvadított BMW 8-as sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ac3de-f51f-4e1f-8fd5-5854c056f3c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Elvis és Johnny Cash stúdiójában dolgozhat a magyar zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]