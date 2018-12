Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66304653-ab40-4ed2-87f4-4ba931a43f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most zajló The Game Awards 2018-on mutatta be a fejlesztő NetherRealm új Mortal Kombat játékának első előzetesét, amely a 2015-ös X-nél is kegyetlenebbnek tűnik. ","shortLead":"A most zajló The Game Awards 2018-on mutatta be a fejlesztő NetherRealm új Mortal Kombat játékának első előzetesét...","id":"20181207_netherrealm_mortal_kombat_11_trailer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66304653-ab40-4ed2-87f4-4ba931a43f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4bc7cf-713f-4867-872a-131daa49da49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_netherrealm_mortal_kombat_11_trailer","timestamp":"2018. december. 07. 10:33","title":"Még brutálisabb Mortal Kombat jön, itt az első előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0615fab-22a2-49c2-9389-ab0c1b436f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg, és a gép is javítható.","shortLead":"Senki nem sérült meg, és a gép is javítható.","id":"20181207_Tulfutasos_baleset_tortent_egy_kaliforniai_repteren_de_a_vedelmi_rendszer_tette_a_dolgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0615fab-22a2-49c2-9389-ab0c1b436f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19000992-aea6-421f-a9e8-9e23c95efb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Tulfutasos_baleset_tortent_egy_kaliforniai_repteren_de_a_vedelmi_rendszer_tette_a_dolgat","timestamp":"2018. december. 07. 09:32","title":"Túlfutásos baleset történt egy kaliforniai reptéren, de a védelmi rendszer tette a dolgát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki a rendőrökkel.","shortLead":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki...","id":"20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a165-f276-43e2-91f2-8323cfe8edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","timestamp":"2018. december. 08. 13:15","title":"Lökdösődésben végződött a tüntetés, a Kossuth térre nyomulnak a demonstrálók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé szombati lisszaboni kongresszusán az Európai Szocialisták Pártja (PES).



","shortLead":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé...","id":"20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395fa90f-ab7a-466d-9403-8426d19446ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","timestamp":"2018. december. 08. 15:25","title":"Megvan az európai szocialisták listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71dd37d-7ecb-4367-a9f6-06b1c1d1375b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a közmédia vállalja az orosz álhírek terjesztését, miközben Európa-szerte védik tőlük a közvéleményt – összegezte Győrffy Dóra egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus egyetemi tanára a HVG-nek adott interjúban, amelynek rövidített változata a hetilapban jelent meg.","shortLead":"Magyarországon a közmédia vállalja az orosz álhírek terjesztését, miközben Európa-szerte védik tőlük a közvéleményt –...","id":"20181208_oroszok_adatlopas_orban_viktor_valasztasok_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b71dd37d-7ecb-4367-a9f6-06b1c1d1375b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505e1a9a-459d-453e-99a2-dff81cf35c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181208_oroszok_adatlopas_orban_viktor_valasztasok_donald_trump","timestamp":"2018. december. 08. 12:30","title":"\"Az oroszok gyakorlatilag megismételték a Watergate-adatlopási botrányt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetés végül hamisnak bizonyult, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"A fenyegetés végül hamisnak bizonyult, a rendőrség nyomoz.","id":"20181207_Bombafenyegetes_miatt_elo_adas_kozben_kiuritettek_a_CNN_New_Yorki_irodait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf44e0f9-eafe-46bc-b772-ccf186fdcf5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Bombafenyegetes_miatt_elo_adas_kozben_kiuritettek_a_CNN_New_Yorki_irodait","timestamp":"2018. december. 07. 07:08","title":"Bombafenyegetés miatt élő adás közben kiürítették a CNN New York-i irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","shortLead":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","id":"20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf543163-16ba-49fe-b58f-26a8b6a55e39","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 07. 10:48","title":"Új áramfogyasztási rekordot hozott a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati szankciók – derült ki a független Levada Központ közvélemény-kutató legújabb felméréséből. Azok száma is nő, akik attól tartanak, Moszkva Ukrajna-politikája túlzottan elszigeteli az országot a világtól.","shortLead":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati...","id":"20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c81d9-ef2a-4b73-9107-f5002387c33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","timestamp":"2018. december. 06. 16:35","title":"Egyre több oroszt aggasztanak a nyugati szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]