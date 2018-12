Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","shortLead":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","id":"20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e272686-6cf2-4692-a45c-f6fe6c53831b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","timestamp":"2018. december. 10. 17:48","title":"A Konyhafőnök egyik séfje lett egy Veszprém megyei falu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","id":"20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594bbaf9-4102-4299-b8b4-bcef9b837b28","keywords":null,"link":"/sport/20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","timestamp":"2018. december. 10. 15:25","title":"Lebetegedett Kapás Boglárka az úszó-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új lakásoknál ennél is drasztikusabb volt a drágulás.","shortLead":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új...","id":"20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a4ba17-a60d-43f0-a938-09f9dd6440a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","timestamp":"2018. december. 11. 13:28","title":"Így szorozza fel a Duna közelsége a lakásárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető. Az Epic Games most mindhárom részt levette az App Store-ból, és később sem teszik elérhetővé. A döntés végleges, és jó okuk volt rá. ","shortLead":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető...","id":"20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ebaf8c-459a-4468-9e6c-15c40b82155e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","timestamp":"2018. december. 11. 15:33","title":"Ennyi volt: eltűnt az Apple alkalmazásboltjából minden idők egyik legjobb iPhone-os játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szerelvény végül egy másik vonattal szemben állt meg.","shortLead":"A szerelvény végül egy másik vonattal szemben állt meg.","id":"20181211_Engedely_nelkul_inditottak_el_egy_vonatot_Zalaban_majdnem_baleset_lett_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8478e00-8440-4e39-9906-030be6e2a29d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Engedely_nelkul_inditottak_el_egy_vonatot_Zalaban_majdnem_baleset_lett_a_vege","timestamp":"2018. december. 11. 13:38","title":"Engedély nélkül indítottak el egy vonatot Zalában, majdnem baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","shortLead":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","id":"20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa05d2d-a50f-42c4-b05a-5383253a4cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","timestamp":"2018. december. 11. 09:24","title":"Több mint 300 óvónő hiányzik a rendszerből, szolgálati lakással sem lehet őket odacsábítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és csapatként erősek.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és...","id":"20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937e21a-8243-4fc2-bd7b-a54705957c58","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","timestamp":"2018. december. 09. 18:35","title":"Női kézilabda-siker: \"Ma szerencsések és jók is voltunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja látható.","shortLead":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja...","id":"20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54d03-b2bd-4927-995d-a7df210a34ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 10. 09:33","title":"Újabb kémfotó buktatta le a Samsung Galaxy S10+ előlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]