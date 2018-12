Nem kapok levegőt!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnik a Corvinus Közgazdász c. lapja, az egyetem 1951 óta havonta megjelenő, nyomtatott formátumú lapja. Az egyetemi vezetés azzal indokolt, hogy a hallgatók nem olvasnak nyomtatott kiadványokat, de más is állhat a háttérben.","shortLead":"Megszűnik a Corvinus Közgazdász c. lapja, az egyetem 1951 óta havonta megjelenő, nyomtatott formátumú lapja...","id":"20181210_A_Corvinus_egyetemi_lapjaban_nem_jelenhetett_meg_egy_interju_a_genderrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df9bce4-8aec-478c-95ad-25c1a1cf5eef","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Corvinus_egyetemi_lapjaban_nem_jelenhetett_meg_egy_interju_a_genderrol","timestamp":"2018. december. 10. 10:40","title":"A Corvinus egyetemi lapjában nem jelenhetett meg egy interjú a genderről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök leteperték, s a dulakodás során szerzett térdsérülése miatt kórházba kellett őt vinni. A szocialista párt közleményben tiltakozik.","shortLead":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök...","id":"20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1daeef1-e58a-49af-bc3c-c2f777b1016e","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","timestamp":"2018. december. 08. 18:50","title":"Megsérült a szakszervezeti tüntetésen az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja látható.","shortLead":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja...","id":"20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54d03-b2bd-4927-995d-a7df210a34ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 10. 09:33","title":"Újabb kémfotó buktatta le a Samsung Galaxy S10+ előlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A héten szavaznak a képviselők a \"rabszolgatörvényről\" is.","shortLead":"A héten szavaznak a képviselők a \"rabszolgatörvényről\" is.","id":"20181210_Iden_utoljara_interpellalhatjak_a_kepviselok_a_kormany_tagjait_ma_az_Orszaggyulesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a419fd0-38f8-4b2f-a38f-7cfb9734c145","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Iden_utoljara_interpellalhatjak_a_kepviselok_a_kormany_tagjait_ma_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 10. 06:19","title":"Idén utoljára interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait ma az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff103bb-c3f6-4c84-be78-b79ccccb2425","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A terapeuta esetei sorozat friss kötete az alkoholproblémával foglalkozik. Dr. Kapitány-Fövény Máté szerint ideje lenne az alkoholkérdést kulturálisan is újraépíteni, és bár az ellátásban a jelenleginél jóval több szakemberre lenne szükség az alkoholizmus hazai méreteit tekintve, vallja: a tüneti kezelés hosszú távon nem megoldás.



","shortLead":"A terapeuta esetei sorozat friss kötete az alkoholproblémával foglalkozik. Dr. Kapitány-Fövény Máté szerint ideje lenne...","id":"20181209_Nagyon_komoly_ugyvedei_vannak_az_alkoholnak__Interju_dr_KapitanyFoveny_Mateval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff103bb-c3f6-4c84-be78-b79ccccb2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ceba13-a6ff-49b2-964d-c6ba22a60d61","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181209_Nagyon_komoly_ugyvedei_vannak_az_alkoholnak__Interju_dr_KapitanyFoveny_Mateval","timestamp":"2018. december. 09. 18:00","title":"„Nagyon komoly ügyvédei vannak az alkoholnak” – Interjú dr. Kapitány-Fövény Mátéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"9fa14831-2901-43b3-9c71-5c6441d8f0b8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"London a végletek városa. Van ahol nagyon piszkos és koldusoktól hemzsegő, és van ahol a száz négyzetméterre eső hiperautók mennyisége valami egészen elképesztő.","shortLead":"London a végletek városa. Van ahol nagyon piszkos és koldusoktól hemzsegő, és van ahol a száz négyzetméterre eső...","id":"201812010_ott_jartunk_ahol_a_hiperautok_olyan_gyakoriak_mint_nalunk_a_suzukik__fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fa14831-2901-43b3-9c71-5c6441d8f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739e80a4-74c1-4ae4-8ae5-ec34b539d0fc","keywords":null,"link":"/cegauto/201812010_ott_jartunk_ahol_a_hiperautok_olyan_gyakoriak_mint_nalunk_a_suzukik__fotogaleria","timestamp":"2018. december. 10. 06:41","title":"Ott jártunk, ahol a hiperautók olyan gyakoriak, mint nálunk a Suzukik - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket a családjuktól és megtiltaná nekik, hogy szüljenek. ","shortLead":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket...","id":"20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b8ffd-3143-4ec4-a3e5-a4484dcd99c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","timestamp":"2018. december. 09. 11:09","title":"Cigányozással vádolja Puzsért egy roma jogvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]