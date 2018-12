Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében. Egy új felfedezés most ennél is sokkal nagyobb problémát tárt fel. ","shortLead":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében...","id":"20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7054ff-3321-4703-ac30-e73fed58b3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 10. 20:03","title":"Akkora rés tátongott a Google+-on, hogy kikerült 52 000 000 felhasználó személyes adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Úgy lehet a legjobban együttműködésre bírni a kollégákat, ha bizonyos keretek között szabad teret kapnak ötleteik megvalósítására, és ha számíthatnak a vezetőre a nehéz helyzetekben is – vallja Zolnay Judit, a Metlife biztosítótársaság vezérigazgatója.","shortLead":"Úgy lehet a legjobban együttműködésre bírni a kollégákat, ha bizonyos keretek között szabad teret kapnak ötleteik...","id":"20181209_Zolnay_Judit_Metlife_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0ba1a3-f779-4248-b507-80c608d93bf1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181209_Zolnay_Judit_Metlife_portre","timestamp":"2018. december. 09. 19:15","title":"„A főnöknek az a dolga, hogy lehetőségeket teremtsen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A túl alacsony hőmérséklet növeli a korai halálozás és a betegségek kialakulásának kockázatát egy kínai tanulmány szerint.","shortLead":"A túl alacsony hőmérséklet növeli a korai halálozás és a betegségek kialakulásának kockázatát egy kínai tanulmány...","id":"20181210_hideg_meleg_idealis_homerseklet_halalozasi_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d35f308-4e2d-4253-9de2-6fa37d8d5532","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_hideg_meleg_idealis_homerseklet_halalozasi_arany","timestamp":"2018. december. 10. 00:03","title":"Rájöttek a tudósok: ha 22,8 foknál hidegebb van, megugrik a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellátottak száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent.","shortLead":"Az ellátottak száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent.","id":"20181211_Fogynak_a_magyar_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0d5468-9d67-4fbc-9099-5484656da0a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Fogynak_a_magyar_nyugdijasok","timestamp":"2018. december. 11. 09:31","title":"Fogynak a magyar nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képzőművész szerint a bevándorlás-ellenesség aggasztó méreteket öltött Európában.","shortLead":"A képzőművész szerint a bevándorlás-ellenesség aggasztó méreteket öltött Európában.","id":"20181210_Aj_Vejvej_Nemetorszagban_a_hangulat_a_harmincas_eveket_idezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436cda4-105a-4887-bf5d-d42704d4bfda","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Aj_Vejvej_Nemetorszagban_a_hangulat_a_harmincas_eveket_idezi","timestamp":"2018. december. 10. 14:03","title":"Aj Vej-vej: Németországban a hangulat a harmincas éveket idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f528c-5a39-485f-8d7c-dc75581d4f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181209_A_kozmedia_honlapjan_egy_szo_sincs_a_szekhaz_elotti_tuntetesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491f528c-5a39-485f-8d7c-dc75581d4f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bddf88-c2c9-436b-b4b1-f4574431f5ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_kozmedia_honlapjan_egy_szo_sincs_a_szekhaz_elotti_tuntetesrol","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"A közmédia honlapján egy szó sincs a székház előtti tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","shortLead":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","id":"20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bc9008-415a-4b7c-85f3-51192f750678","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 10. 13:48","title":"Utakat zárnak le Győrben és Pécsett, hogy tiltakozzanak a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]