[{"available":true,"c_guid":"94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.","shortLead":"Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.","id":"20190103_szabadalmi_terv_apple_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf40d62-37e5-4b54-a83e-d99321cfaf83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_szabadalmi_terv_apple_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_iphone","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Itt a bizonyíték? Úgy tűnik, az Apple is a hajtogathatós telefont gyártana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „hatalmas” emelés után ugyanannyit keres egy tanár, mint egy középfokú végzettségű szakmunkás.



","shortLead":"A „hatalmas” emelés után ugyanannyit keres egy tanár, mint egy középfokú végzettségű szakmunkás.



","id":"20190102_Ime_a_soha_nem_latott_pedagogus_beremeles_valodi_erteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb863d9-1267-4e0b-84e8-9df7069c1695","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ime_a_soha_nem_latott_pedagogus_beremeles_valodi_erteke","timestamp":"2019. január. 02. 15:36","title":"Íme, a soha nem látott pedagógus béremelés valódi értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros technika. ","shortLead":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros...","id":"20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c98abb9-b3f5-47d7-8aac-a1e7252356f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","timestamp":"2019. január. 02. 13:21","title":"360 fokos videóban feszül egymásnak egy Tesla és egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal olcsóbban adták a jegyeket, mint a klasszikus nagy társaságok. Most viszont fordulhat a kocka.","shortLead":"Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal...","id":"20190102_Tobb_europai_fapados_tarsasag_is_rafazott_a_tengeren_tuli_jaratokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a286140-1bb1-4ea8-8896-8cdc89bfe450","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Tobb_europai_fapados_tarsasag_is_rafazott_a_tengeren_tuli_jaratokra","timestamp":"2019. január. 02. 10:07","title":"Több európai fapados társaság is ráfázott a tengerentúli járatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két órával korábban fognak zárni az IKEA-áruházak. ","shortLead":"Két órával korábban fognak zárni az IKEA-áruházak. ","id":"20190102_Rovidebb_ideig_lesz_nyitva_vasarnaponkent_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87004747-0074-4acb-88ca-4e55899f4587","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Rovidebb_ideig_lesz_nyitva_vasarnaponkent_az_IKEA","timestamp":"2019. január. 02. 09:40","title":"Rövidebb ideig lesz nyitva vasárnaponként az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két hete tart az amerikai szövetségi hivatalok finanszírozásának a részleges leállítása, és egyre több helyen érezhetőek a pénzhiány hatásai. A finanszírozást Donald Trump amerikai elnök állíttatta le, s közölte, addig nem is kapnak pénzt az intézmények, amg a kongresszus nem hajlandó pénzt adni az USA-mexikói határon lévő fal teljes megépítésére.","shortLead":"Közel két hete tart az amerikai szövetségi hivatalok finanszírozásának a részleges leállítása, és egyre több helyen...","id":"20190103_Mikozben_Trump_a_falert_harcol_egyre_kevesbe_mukodik_az_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c1630-f6c3-4497-a90a-afd865896799","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mikozben_Trump_a_falert_harcol_egyre_kevesbe_mukodik_az_USA","timestamp":"2019. január. 03. 09:31","title":"Miközben Trump a falért harcol, egyre kevésbé működik az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","shortLead":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","id":"20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e93e0-73f7-4368-b7ed-eae3ecb9f4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","timestamp":"2019. január. 03. 08:49","title":"Összeveszett barátjával, ezért gyalogolt az úttesten az M3-ason halálra gázolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","shortLead":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","id":"20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a40efe-7e62-4a6a-9c35-2fe78ac91338","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","timestamp":"2019. január. 03. 10:51","title":"Netflix: Ne utánozzák Sandra Bullockot, mert balesetveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]