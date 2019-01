Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultúrtao eltörlése után így kaparnak a támogatásért.","shortLead":"A kultúrtao eltörlése után így kaparnak a támogatásért.","id":"20190103_atrium_kaparos_sorsjegy_kulturtao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512e0cc7-92b7-4a90-9030-ad5f6033dbb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_atrium_kaparos_sorsjegy_kulturtao","timestamp":"2019. január. 03. 14:08","title":"Kaparós sorsjegyekkel próbál túlélni az Átrium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1975dfd1-4523-428b-a9ee-f6aaeef76de5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán és az amerikai technika ezúttal egyedi és igen látványos randevút adott egymásnak.","shortLead":"A japán és az amerikai technika ezúttal egyedi és igen látványos randevút adott egymásnak.","id":"20190103_a_nap_fotoi_hogyan_kerult_ez_a_subaru_a_tesla_tetejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1975dfd1-4523-428b-a9ee-f6aaeef76de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc406d-7f36-4dbd-99ab-4abe94f37b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_a_nap_fotoi_hogyan_kerult_ez_a_subaru_a_tesla_tetejere","timestamp":"2019. január. 03. 14:21","title":"A nap fotói: hogyan került ez a Subaru a Tesla tetejére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisának jelen állapota szerint.\r

","shortLead":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos...","id":"20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20463930-aa01-4e96-be16-f3824704c065","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","timestamp":"2019. január. 05. 07:45","title":"Olyan meleg volt tavaly, amilyenre több mint 100 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton nagyszabású ellenzéki tüntetés lesz Budapesten, a kormány képviseletében Rétvári Bence elmondta, mit gondol a demonstrációról.","shortLead":"Szombaton nagyszabású ellenzéki tüntetés lesz Budapesten, a kormány képviseletében Rétvári Bence elmondta, mit gondol...","id":"20190104_Az_allamtitkar_uzent_a_tuntetoknek_Folytatodik_a_szineszkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e2f4b1-5913-47cd-88f5-339bec2411aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_allamtitkar_uzent_a_tuntetoknek_Folytatodik_a_szineszkedes","timestamp":"2019. január. 04. 12:05","title":"Az államtitkár üzent a tüntetőknek: Folytatódik a színészkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde01085-65c5-4854-b8ca-a0d25d515615","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Katasztrofális galaktikus ütközés lódíthatja meg a Naprendszert: kétmilliárd év múlva összeütközhet a Tejútrendszer és a Nagy Magellán-felhő.","shortLead":"Katasztrofális galaktikus ütközés lódíthatja meg a Naprendszert: kétmilliárd év múlva összeütközhet a Tejútrendszer és...","id":"20190104_tejutrendszer_nagy_magellan_felho_fekete_lyuk_urkutatas_szuperszamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde01085-65c5-4854-b8ca-a0d25d515615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7944c4-da5d-4d92-ada1-6fe6134620e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_tejutrendszer_nagy_magellan_felho_fekete_lyuk_urkutatas_szuperszamitogep","timestamp":"2019. január. 04. 21:58","title":"Összeütközhet a Tejútrendszer a Nagy Magellán-felhővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz.","shortLead":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss...","id":"20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd9aba2-b809-4dae-9672-75b0ec9792e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","timestamp":"2019. január. 05. 12:32","title":"Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajlkétalanságot kriminalizáló törvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben is maradni fog a hideg idő, és nem elég a havazás, hófúvások is várhatóak. ","shortLead":"Napközben is maradni fog a hideg idő, és nem elég a havazás, hófúvások is várhatóak. ","id":"20190103_Minuszok_es_hofuvasok_lesznek_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ae3719-ded3-46e5-9e5c-c66d8c431c01","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Minuszok_es_hofuvasok_lesznek_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 03. 16:59","title":"Mínuszok és hófúvások lesznek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is van, amelyek felett nem tudnak szemet hunyni. Ilyen például a CEU elüldözése. ","shortLead":"Az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a magyar miniszterelnök nehéz partner, mert több olyan ügye is...","id":"20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4d7b-da58-44fc-945b-41cdd827a715","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Manfred_Weber_Orban_hozott_nehany_dontest_amelyet_nem_tudunk_elfogadni","timestamp":"2019. január. 04. 11:46","title":"Manfred Weber: Orbán hozott néhány döntést, amelyet nem tudunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]