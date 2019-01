Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR) sarkvidéki \"birtokán\" tavaly. Az eperrel és a paprikával viszont nem bírtak a kutatók. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR...","id":"20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c7cf4-7bce-4d06-9ecd-df2aa402601e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","timestamp":"2019. január. 10. 13:33","title":"Közel 300 kiló zöldséget sikerült termeszteni az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított Transiris marketing cég, hogy Ausztriában, Magyarországon és Csehországban javítsa az USA megítélését.","shortLead":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított...","id":"20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f88455-2632-4593-bdc5-08644217f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 10. 13:17","title":"Román szakember népszerűsíti az USA-t Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99174e7-3a33-413c-a6a7-6e0e9f2c5b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá teheti a repülőgépek és más légi járművek külső átvizsgálását, illetve karbantartását az AerinX nevű magyar cég kiterjesztett valóság (AR) alapú megoldása. Így a járatkésés is kevesebb lehet és a repülés közbeni műszaki probléma is. A vállalkozás három lépésben 250 millió forintos tőkebefektetésben részesül az X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap jóvoltából, hogy különleges rendszerével piacra lépjen.","shortLead":"Egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá teheti a repülőgépek és más légi járművek külső átvizsgálását, illetve...","id":"20190109_aerinx_ar_karbantartas_x_ventures_250_millio_forint_toke_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99174e7-3a33-413c-a6a7-6e0e9f2c5b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2b6ecf-f033-449c-8665-160464c37183","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_aerinx_ar_karbantartas_x_ventures_250_millio_forint_toke_befektetes","timestamp":"2019. január. 09. 10:03","title":"Egy magyar csapat intézheti el, hogy kevesebbet késsenek a repülőjáratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is, hogy lenne értelme a kormánnyal elégedetleneket felduzzasztó tömeget becsatornáznia az ellenzéknek.","shortLead":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is...","id":"20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e20cd-5add-4f5f-aadc-b08e4789b83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","timestamp":"2019. január. 10. 14:27","title":"Mit jelenthet az egymillióval több kormánykritikus magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy viszonylag egyszerűen át lehet jutni rajta.","shortLead":"Kiderült, hogy viszonylag egyszerűen át lehet jutni rajta.","id":"20190110_Nem_allta_ki_a_probat_Trump_acelkeritese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8952381c-feaf-4c94-a306-50311a866892","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Nem_allta_ki_a_probat_Trump_acelkeritese","timestamp":"2019. január. 10. 15:51","title":"Nem állta ki a próbát Trump acélkerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","shortLead":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","id":"20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971c522-644b-4c5f-b8b8-3c483be7e67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","timestamp":"2019. január. 10. 11:21","title":"Suzuki vs. Mercedes: terepjárók kezdő és haladó maffiózóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]