[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4df261-8703-435f-b842-16410e20627a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","id":"20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1231b7-fa47-40bd-8001-6f0496e52422","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","timestamp":"2019. január. 09. 17:23","title":"Elpusztult George, a világ legmagányosabb csigája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","shortLead":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","id":"20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a45e3-6baf-4ff5-844d-f25719ba2ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 11:42","title":"Rekordot döntött a vendégmunkások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont: február 20.","shortLead":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont...","id":"20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fef724e-9f19-48e2-a0b0-c57eb4f9c0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","timestamp":"2019. január. 10. 17:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Samsung új csúcsmobilja, a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9ac3b0-c636-4c3b-878c-193b1c8f08e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű hó hullott, több út is járhatatlan, és lavinaveszély is van.","shortLead":"Az országban az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű hó hullott, több út is járhatatlan, és lavinaveszély is van.","id":"20190108_Sitaborozo_magyar_gyerekeket_kellett_kimenteni_a_ho_miatt_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c9ac3b0-c636-4c3b-878c-193b1c8f08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e565ea-7868-4604-bd5e-335b2bf77ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sitaborozo_magyar_gyerekeket_kellett_kimenteni_a_ho_miatt_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 08. 20:10","title":"Sítáborozó magyar gyerekeket kellett kimenteni a hó miatt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de egy felturbózott laptopot is előhúzott a kalapból.","shortLead":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de...","id":"20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baea9c2-8ef8-45ca-8e4c-443013a1bf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","timestamp":"2019. január. 09. 16:03","title":"Bivalyerős laptoppal jelentkezett a Razer, jött egy pazar monitor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van, hogy teljesüljön a kormány foglalkoztatási célja.","shortLead":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van...","id":"20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498192ea-861c-45a7-ad80-43de420e7c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","timestamp":"2019. január. 09. 16:30","title":"ÁSZ: Nem csak a nyugdíjasokat lehetne visszavinni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","shortLead":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","id":"20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f733e339-4a4b-4358-97c7-be8f00793d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","timestamp":"2019. január. 10. 12:19","title":"Elmondta Karácsony, mit csinálna a Városházával főpolgármesterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]