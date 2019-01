Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.

Donald Trump amerikai elnök volt ügyvédje, Michael Cohen február elején nyilvános kongresszusi meghallgatáson vesz részt - jelentette a CNN hírtelevízió a Cohen ügyvédei által kiadott közleményre és a kongresszusi bizottság nyilvános napirendjére hivatkozva.

Cohen a demokrata párti Elijah Cummings képviselő felkérésének tesz eleget, a meghallgatást február 7-én tartják meg.

Michael Cohent, aki sokáig Donald Trump személyes ügyvédje volt, 2018 decemberében három év börtönbüntetésre ítélték részben azért, mert félrevezette a hatóságokat egy, a New York-i Trump-toronyban a 2016-os elnökválasztási kampányban tartott találkozó ügyében, részben pedig azért, mert a kampányfinanszírozási törvényt megsértve fizetett ki pénzt két nőnek a hallgatásukért cserében. A két nő azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt az akkor még ingatlanfejlesztő Trumppal.

A volt ügyvéd - sajtóértesülések szerint televíziókban is közvetítendő - nyilvános meghallgatását a The New York Times című napilap olyan fejleménynek nevezi, amely jelentős mértékben rombolhatja az elnök imázsát.

Cohen tetteire a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálatai nyomán derült fény. A Mueller-bizottság a Trump-kampány munkatársai és oroszok között a 2016-os elnökválasztási kampányban történt állítólagos összejátszást vizsgálja.