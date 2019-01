Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek szerint egy mindössze 20 éves fiatal követett el.","shortLead":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek...","id":"20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c020db0-eff2-40fc-966c-081605811b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","timestamp":"2019. január. 10. 10:33","title":"Még a szüleivel él a hacker, aki Merkelről és több száz emberről is adatokat szivárogtatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9ba217-c09c-4e60-8074-071b9aa7f7fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába próbálnak spájzolni az áruházláncok, a raktárkapacitás is véges.","shortLead":"Hiába próbálnak spájzolni az áruházláncok, a raktárkapacitás is véges.","id":"20190111_A_brit_rendorseg_is_aggodik_hogy_kiurulnek_a_brit_boltok_a_Brexit_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9ba217-c09c-4e60-8074-071b9aa7f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05397dbe-efc9-48f2-8898-a6d38fc51205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_brit_rendorseg_is_aggodik_hogy_kiurulnek_a_brit_boltok_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. január. 11. 11:37","title":"A brit rendőrség is aggódik, hogy kiürülnek a boltok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4b4c7-a682-4154-8a39-36f2acf8cfeb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Új eredetmese készül sok százmillióért, egy százfős monstre állami intézményben, amely a szittyahívők kedvében járva a keleti külkapcsolatokat is egyengetheti.","shortLead":"Új eredetmese készül sok százmillióért, egy százfős monstre állami intézményben, amely a szittyahívők kedvében járva...","id":"201902__magyarsagkutato_intezet__alternativ_ostortenet__kasler_hobortja__mik_vogy_muk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b4b4c7-a682-4154-8a39-36f2acf8cfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748059df-c150-489a-866d-0a21eb07a694","keywords":null,"link":"/itthon/201902__magyarsagkutato_intezet__alternativ_ostortenet__kasler_hobortja__mik_vogy_muk","timestamp":"2019. január. 12. 07:00","title":"Új magyar eredetmese készül százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is, hogy lenne értelme a kormánnyal elégedetleneket felduzzasztó tömeget becsatornáznia az ellenzéknek.","shortLead":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is...","id":"20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e20cd-5add-4f5f-aadc-b08e4789b83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","timestamp":"2019. január. 10. 14:27","title":"Mit jelenthet az egymillióval több kormánykritikus magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kincstár a bankok nevében megígérte, hogy még ma utalnak.","shortLead":"A kincstár a bankok nevében megígérte, hogy még ma utalnak.","id":"20190111_Allamkincstar_meg_ma_megerkeznek_a_nyugdijak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c6c370-e523-4996-9f72-c80281a49c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Allamkincstar_meg_ma_megerkeznek_a_nyugdijak","timestamp":"2019. január. 11. 11:06","title":"Államkincstár: még ma megérkeznek a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1e8aa0-86e0-4f9f-822f-462f9f59f6ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelte a tétet a Zerodium: akár kétmillió dollárt is hajlandó fizetni annak, aki az elvárásainak megfelelően talál sérülékenységet az Apple operációs rendszerében.","shortLead":"Emelte a tétet a Zerodium: akár kétmillió dollárt is hajlandó fizetni annak, aki az elvárásainak megfelelően talál...","id":"20190111_zerodium_nulladik_napi_serulekenyseg_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1e8aa0-86e0-4f9f-822f-462f9f59f6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d34a838-530c-4449-89ec-3df5987ab098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_zerodium_nulladik_napi_serulekenyseg_ios","timestamp":"2019. január. 11. 15:03","title":"Feltörne egy iPhone-t? Több mint félmilliárd forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért, hogy irányítsa a „Fontos közügyek megvitatására létrehozott nemzeti bizottságot”. Kissé leegyszerűsítve ezt afféle „francia nemzeti konzultációnak” is nevezhetnénk.","shortLead":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért...","id":"20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9d8591-a9c0-4655-990f-482a8017aec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","timestamp":"2019. január. 10. 10:20","title":"Átszámítva havi ötmilliós fizetést húzott a bérfelzárkóztatásért is felelős hivatalnok, botrány Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]