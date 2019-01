Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24 rövidfilm kapott meghívást az év első A-kategóriás filmünnep versenyébe, köztük Buda Flóra Anna Entropia című MOME Animáció diplomafilmje, és Tóth Luca Lidérc úr című magyar-francia koprodukcióban készült alkotása. ","shortLead":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24...","id":"20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f747046a-716b-4c36-952b-a32cdd9804eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","timestamp":"2019. január. 14. 15:53","title":"Két magyar rövidfilmet is meghívtak a Berlinaléra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b237c1-5773-447f-aef1-dec3a8791f36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők szerint az áremelésről a szélsőséges időjárás tehet.","shortLead":"A szakértők szerint az áremelésről a szélsőséges időjárás tehet.","id":"20190115_Egy_ev_alatt_38_szazalekkal_lettek_dragabbak_a_zoldsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b237c1-5773-447f-aef1-dec3a8791f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85943bee-abbc-449b-b77c-76b14a30307c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Egy_ev_alatt_38_szazalekkal_lettek_dragabbak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. január. 15. 08:25","title":"Egy év alatt 38 százalékkal lettek drágábbak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa a védelmi minisztériumtól - jelentette vasárnap a The Wall Street Journal című konzervatív amerikai lap.","shortLead":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa...","id":"20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1cdc48-21b0-44f3-a571-acbf93246d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","timestamp":"2019. január. 13. 20:49","title":"Trump nem pihen, Iránt is bombázta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","shortLead":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","id":"20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8a1-dc0e-47fb-bf39-e7bb68a3c6ae","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 15. 07:46","title":"Fucsovics Márton győzelemmel kezdett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy alaposan kipreparált autóban csempészték Budapestre az ecstasyt és a kokaint. ","shortLead":"Egy alaposan kipreparált autóban csempészték Budapestre az ecstasyt és a kokaint. ","id":"20190114_Epp_Obudan_csomagoltak_ki_a_Hollandiabol_hozott_drogot_amikor_jottek_a_rendorok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc21f1a-3c62-475f-9f0d-69ce798311c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Epp_Obudan_csomagoltak_ki_a_Hollandiabol_hozott_drogot_amikor_jottek_a_rendorok__video","timestamp":"2019. január. 14. 05:35","title":"Épp Óbudán csomagolták ki a Hollandiából hozott drogot, amikor jöttek a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d231b5-70be-4108-9113-0e3ce07a8394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020. január 14-én leveszi a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, nem ad többé hozzá ingyenes frissítéseket. Azonban ha a vállalati felhasználók hajlandók fizetni, engedékenyebbé válnak a redmondiak.","shortLead":"2020. január 14-én leveszi a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, nem ad többé hozzá ingyenes frissítéseket. Azonban ha...","id":"20190115_microsoft_windows7_tamogatas_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d231b5-70be-4108-9113-0e3ce07a8394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf68728-3cd0-43cc-94a6-ec832c09e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_microsoft_windows7_tamogatas_2020","timestamp":"2019. január. 15. 08:03","title":"Windows 7-et használ? Már csak egy nyugodt éve maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f996f8fd-e8a9-4c77-93cd-0bc285ad392c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már tudjuk, mikor ismerhetjük meg a Galaxy S család idei tagjait. Időközben az is kiderült, mikor mutathatja be a Samsung a régóta várt összehajtható telefonját.","shortLead":"Azt már tudjuk, mikor ismerhetjük meg a Galaxy S család idei tagjait. Időközben az is kiderült, mikor mutathatja be...","id":"20190114_samsung_unpacked_2019_osszehajthato_telefon_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f996f8fd-e8a9-4c77-93cd-0bc285ad392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702d1042-f7ea-4e5e-a985-f573ec3c1855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_samsung_unpacked_2019_osszehajthato_telefon_galaxy_fold","timestamp":"2019. január. 14. 20:03","title":"Árulkodó óriásplakát: ekkor mutatja be a Samsung az összehajtható telefont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]