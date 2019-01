Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden negyedik cég elhalasztotta a beruházását, hogy megpróbálja kitermelni a béremelést. Nem halogathatják tovább a béremelést a cégek Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel. A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés. Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés.","shortLead":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel...","id":"20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b4052-6d1f-4bff-b65c-53c82050f723","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","timestamp":"2019. január. 15. 12:03","title":"Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. Az Apple a tavalyi év elején akciózta le a garanciális időn túli akkumulátorcsere árát, ami még az új iPhone-ok eladásán is éreztette hatását. iPhone-ok lassítása: 10x több mobilban cseréltek akkumulátort a vártnál Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta. Kanadában is korlátozzák a Richter gyógyszerét A Párbeszéd már megkapta az Állami Számvevőszék levelét, a Momentum még nem, de a hvg.hu megtudta, mindkét párt esetében engedélyt adott az utalásra az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd és a Momentum is kap állami támogatást Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. 17 év után itt az új Toyota Supra A múlt héten átadott négypontos petícióra válaszoltak most. Beintett a kormány a szakszervezeteknek, nem tárgyalnak velük A nagy árzuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak. Drágul a benzin és a gázolaj