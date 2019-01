Eltemették a meggyilkolt gdanski polgármestert

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","shortLead":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","id":"20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d091f-2d33-4016-b10e-9242c30e9e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","timestamp":"2019. január. 19. 15:48","title":"Székely Csaba: „A gondolkodni tudásunk is zsugorodott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget tavaly ősszel utaztatták ide-oda két kórház között, feltehetően szakemberhiány miatt halt meg. Az MSZP feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A Honvédkórház később reagált, azt írják, politikai okokból támadják őket.","shortLead":"A beteget tavaly ősszel utaztatták ide-oda két kórház között, feltehetően szakemberhiány miatt halt meg. Az MSZP...","id":"20190118_Feljelentest_tesz_az_MSZP_a_Honvedkorhazban_meghalt_beteg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f5890-9f01-4539-b08e-520f747fb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Feljelentest_tesz_az_MSZP_a_Honvedkorhazban_meghalt_beteg_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 16:17","title":"Feljelentést tesz az MSZP a Honvédkórházban meghalt beteg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg Ausztráliában erős hőhullámtól szenvednek az emberek, addig Oroszországban csütörtökön este mínusz 60 fokot regisztráltak.","shortLead":"Míg Ausztráliában erős hőhullámtól szenvednek az emberek, addig Oroszországban csütörtökön este mínusz 60 fokot...","id":"20190118_Tobb_mint_100_fok_kulonbseget_mertek_a_Fold_leghidegebb_es_legmelegebb_pontjai_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7ea695-91c8-410a-9d4d-970e11073a6e","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Tobb_mint_100_fok_kulonbseget_mertek_a_Fold_leghidegebb_es_legmelegebb_pontjai_kozott","timestamp":"2019. január. 18. 16:56","title":"Több mint 100 fok különbséget mértek a Föld leghidegebb és legmelegebb pontjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","shortLead":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","id":"20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5767ef6-eef0-402a-906d-5cd932414553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","timestamp":"2019. január. 18. 13:40","title":"Több mint 3000 dolgozótól válik meg a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kislányról van szó, a szemetesbe dobták. A rendőrség már nyomoz. ","shortLead":"Egy kislányról van szó, a szemetesbe dobták. A rendőrség már nyomoz. ","id":"20190117_Halott_csecsemot_talaltak_az_Amazon_raktaranak_egyik_mosdojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f491b-b786-4953-a34f-681576dd1ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Halott_csecsemot_talaltak_az_Amazon_raktaranak_egyik_mosdojaban","timestamp":"2019. január. 17. 18:34","title":"Halott csecsemőt találtak az Amazon raktárának egyik mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e943e5-bef8-4e1f-8eda-669bb2a56e09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szolidaritást vállalnak mindenkivel, akit a túlóratörvény, az MTA költségelvonása,vagy a központosított kultúra-támogatás nehéz helyzetbe hoz.","shortLead":"Szolidaritást vállalnak mindenkivel, akit a túlóratörvény, az MTA költségelvonása,vagy a központosított...","id":"20190118_Irok_tomege_all_ki_a_szombaton_demonstralok_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e943e5-bef8-4e1f-8eda-669bb2a56e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4874dd2c-691e-4bdd-b51d-19bb85585e49","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Irok_tomege_all_ki_a_szombaton_demonstralok_mellett","timestamp":"2019. január. 18. 15:07","title":"Több mint száz író áll ki a szombaton demonstrálók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iszonyatosan fájt neki, és azonnal elzavarták a hajóról. ","shortLead":"Iszonyatosan fájt neki, és azonnal elzavarták a hajóról. ","id":"20190118_Hajo_leugrott_tizenegyedik_emelet_Nick_Naydev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef248862-0e9c-488d-865b-379979635daf","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Hajo_leugrott_tizenegyedik_emelet_Nick_Naydev","timestamp":"2019. január. 18. 14:35","title":"Tizenöt perc hírnevet akart, kiugrott egy luxushajó tizenegyedik emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]