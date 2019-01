Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e4658b8-6549-42da-8b3e-1629db0c7f12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mitől is prémium egy autó? A név presztízse, az anyagminőség, a fejlett technológiák? Mi van, ha utóbbiakból elhagyunk elég sok mindent és olyan árat kínálunk helyettük, aminek nehéz ellenállni. Teljesen eltűnik a prémium hangulat és csak egy akciós zsákmány marad?","shortLead":"Mitől is prémium egy autó? A név presztízse, az anyagminőség, a fejlett technológiák? Mi van, ha utóbbiakból elhagyunk...","id":"20190126_mercedes_benz_e200_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4658b8-6549-42da-8b3e-1629db0c7f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0379963-cc0e-4c07-ab1d-e54b5ca0e3d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_mercedes_benz_e200_teszt","timestamp":"2019. január. 26. 12:30","title":"Teszteltünk egy E-osztályú Mercedest, ami annyiba kerül, mint egy Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771577e5-edda-4ee0-8376-bdf2b993b231","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vanessa James, Morgan Cipres francia kettős nyerte a műkorcsolya-párosok versenyét a minszki műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A Vanessa James, Morgan Cipres francia kettős nyerte a műkorcsolya-párosok versenyét a minszki műkorcsolya- és...","id":"20190125_87_eve_nem_latott_francia_sportsiker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771577e5-edda-4ee0-8376-bdf2b993b231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4dded7-807a-4521-9a67-fa2c95cca098","keywords":null,"link":"/sport/20190125_87_eve_nem_latott_francia_sportsiker","timestamp":"2019. január. 25. 09:15","title":"87 éve nem látott francia sportsiker – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön reggel holttestet találtak egy Bosnyák téri buszmegállóban. A nyomozás jelenleg is tart. ","shortLead":"Csütörtökön reggel holttestet találtak egy Bosnyák téri buszmegállóban. A nyomozás jelenleg is tart. ","id":"20190124_holttest_bosnyak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec12ab53-0afd-4fd4-a9c4-233d09ded8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holttest_bosnyak_ter","timestamp":"2019. január. 24. 15:02","title":"Holttestet találtak a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki pontokat gyűjtene, hitelkártyára lesz szüksége.","shortLead":"Aki pontokat gyűjtene, hitelkártyára lesz szüksége.","id":"20190125_Megszunik_a_Wizz_Aires_beteti_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121f357-1797-4095-9ee2-b33a366ce76f","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Megszunik_a_Wizz_Aires_beteti_kartya","timestamp":"2019. január. 25. 17:08","title":"Megszűnik a Wizz Air-es betéti kártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le a képeket. ","shortLead":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le...","id":"20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf1399-ae1d-42f7-a773-006bc48b3fda","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","timestamp":"2019. január. 24. 20:50","title":"Rendőrségi razzia miatt hiúsult meg Hitler idilli tájképeinek az árverése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. ","id":"20190125_Emberi_csontot_talaltak_a_Primarkban_vett_zokniban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a84a5c-0c30-483f-92fd-2407ac926e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Emberi_csontot_talaltak_a_Primarkban_vett_zokniban","timestamp":"2019. január. 25. 18:55","title":"Emberi csontot találtak a Primarkban vett zokniban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e914c767-fe64-4161-95f5-e2f86d475345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is az alapítvány bevételeinek növelésére fordítsa.","shortLead":"A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is...","id":"20190124_Beteg_gyerekeknek_adomanyozott_penzbol_utazott_kaliforniaba_a_pecsi_intezetvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e914c767-fe64-4161-95f5-e2f86d475345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d4d16-2ac9-4db4-beda-58402bc7c002","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Beteg_gyerekeknek_adomanyozott_penzbol_utazott_kaliforniaba_a_pecsi_intezetvezeto","timestamp":"2019. január. 24. 21:59","title":"Beteg gyerekeknek adományozott pénzből utazott Kaliforniába a pécsi intézetvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]