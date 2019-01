Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról, hogy augusztusra az összeomlás szélére került a részleg, és az újra működési problémával küzdő koraszülött centrum bajait is a távozó vezető okozta szerinte. A miniszter magyarázatában ugyanakkor elferdítette a tényeket. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról...","id":"20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb07c3-627b-4ea4-a441-545206047635","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","timestamp":"2019. január. 24. 18:35","title":"Zacher Gáborra mutogat a Honvédkórház sürgősségijén kialakult állapotok miatt a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút szült. ","shortLead":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút...","id":"20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bccaa-2e64-4cd6-8b29-2a4f1144bff4","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","timestamp":"2019. január. 23. 18:10","title":"Elfogták az ápolót, aki teherbe ejtett egy 10 éve öntudatlanul fekvő beteget Phoenixben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204cef0-aeaf-40b0-b3a0-fa5b5382b619","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit hamis tanúzással vádolják. ","shortLead":"A férfit hamis tanúzással vádolják. ","id":"20190122_Megolt_lengyel_politikus_a_helyszint_biztosito_ceg_fonoket_is_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d204cef0-aeaf-40b0-b3a0-fa5b5382b619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9692eeb-86f3-4422-8745-316f56a38527","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Megolt_lengyel_politikus_a_helyszint_biztosito_ceg_fonoket_is_letartoztattak","timestamp":"2019. január. 22. 20:52","title":"Megölt lengyel politikus: a helyszínt biztosító cég főnökét is letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A taxis a buszmegállóba parkolt, a buszsofőrnek ez nem tetszett, ezután jött a pofonváltás.","shortLead":"A taxis a buszmegállóba parkolt, a buszsofőrnek ez nem tetszett, ezután jött a pofonváltás.","id":"20190124_Felpofozta_egymast_a_taxis_es_a_BKVs_sofor__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8bca3f-d77b-42a3-ad12-3d903f02ab6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Felpofozta_egymast_a_taxis_es_a_BKVs_sofor__video","timestamp":"2019. január. 24. 16:30","title":"Felpofozta egymást a taxis és a BKV-s sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe107b-a2cd-4b4e-9bfc-ca6755658740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadik alkalommal keresték az ország legjobb kisüzemi söreit pallérozott sörisszák és szakmabeliek. Nyugodtan kezdhetjük az évet, immáron ki is hirdették, hol főzték 2018-ban a dobogós befutókat.","shortLead":"Harmadik alkalommal keresték az ország legjobb kisüzemi söreit pallérozott sörisszák és szakmabeliek. Nyugodtan...","id":"20190123_Orszag_sore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=befe107b-a2cd-4b4e-9bfc-ca6755658740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670ebe48-3934-4eca-ab51-3448fe1c7b9c","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Orszag_sore","timestamp":"2019. január. 23. 18:32","title":"Az Ország Söre – Szentesen és Budapesten készült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és az építkezéssel sok dolog nincs rendben.\r

","shortLead":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és...","id":"20190123_A_Beckercsalad_kalvariaja_a_hazepitessel_diderges_hianyzo_kozmuvek_rendezetlen_tulajdonviszonyok_penzbajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca032a2-9060-42e9-a126-e53c96109fce","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Beckercsalad_kalvariaja_a_hazepitessel_diderges_hianyzo_kozmuvek_rendezetlen_tulajdonviszonyok_penzbajok","timestamp":"2019. január. 23. 12:23","title":"A Becker család kálváriája a házépítéssel: didergés, hiányzó közművek, rendezetlen tulajdonviszonyok, pénzbajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Országszerte több centiméteresre hízott a hóréteg.","shortLead":"Országszerte több centiméteresre hízott a hóréteg.","id":"20190123_havazas_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce89d7f-bda1-42fa-8975-ad58b67fd761","keywords":null,"link":"/elet/20190123_havazas_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 12:44","title":"Holnap újra rákezd a havazás, a Kékesen már 37 centi hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","shortLead":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","id":"20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b10941-0ac8-4805-8b59-04ac6e75a43e","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","timestamp":"2019. január. 23. 09:56","title":"Magyarországon valószínűleg csak búcsúztatják Andy Vajnát, a temetése Amerikában lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]