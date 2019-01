Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","shortLead":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","id":"20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464650ce-e373-4634-aa53-302cde128513","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","timestamp":"2019. január. 23. 18:54","title":"EKINT: az állami tévébe bejutó képviselők követelései jogosak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve, hogy abban nincs egyetértés, hogy a használata mennyire jogszerű.","shortLead":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve...","id":"20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96081e04-5cb4-4af8-b978-f68f9a541d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","timestamp":"2019. január. 24. 12:50","title":"TASZ: Nem egyértelmű a füstgyertyák használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír az utóbbi időben az volt, hogy – egyes találgatások szerint a vasút miatt – visszavonták a reptéri parkolóház építési engedélyét. A hvg.hu birtokába került egy attól eltérő, kínai terv, amely erre is magyarázatot ad. A szakma azonban nem támogatná a nagyszabású projektet. ","shortLead":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír...","id":"20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38381bfa-352a-4b1b-816a-c924c87575b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"A kínai állam komplett tervvel repült rá a ferihegyi gyorsvasút építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kisfiút 11 napja nem tudják kihozni a 100 méter mély kútból. A mentőcsapat azonban mostanra elkészült annak a kúttal párhuzamos lyuknak a kifúrásával, amelyen keresztül meg tudják közelíteni a gyereket. Az első két ember most ereszkedik le a mélybe. Nem tudni, hogy a fiú életben van-e még. ","shortLead":"A kétéves kisfiút 11 napja nem tudják kihozni a 100 méter mély kútból. A mentőcsapat azonban mostanra elkészült annak...","id":"20190124_A_banyaszmentok_megkezdtek_a_leereszkedest_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiuhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f850ef76-f6b5-410f-9b12-6e51084d1d1c","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_banyaszmentok_megkezdtek_a_leereszkedest_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiuhoz","timestamp":"2019. január. 24. 19:09","title":"A bányászmentők megkezdték a leereszkedést a kútba zuhant spanyol kisfiúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","shortLead":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","id":"20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db88f41-35b3-45f7-880e-55735d70e3a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","timestamp":"2019. január. 24. 15:44","title":"Gyengülhet a forint, akár lesz Brexit, akár nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő kormányok kezét. A Magyar Rádió reggeli műsorában a miniszterelnök beszélt arról is, az NGO-k támogatásával Soros György tervének 6. pontját hajtaná végre az EU. Andy Vajna halála után a műsorvezető gyakorlatilag bocsánatkérést várt el azoktól, akik bírálták Orbán korábbi döntését. ","shortLead":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő...","id":"20190125_Orban_konzultacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b936543-a037-47e4-8fec-6a95a8215e05","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_konzultacio","timestamp":"2019. január. 25. 07:43","title":"Orbán: \"Nehéz nép a mienk, a közeg ritkán inspirál sikerre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én. A Médiatanács vizsgálja ezt.","shortLead":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én...","id":"20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b4b805-1076-4914-a507-642aa348fbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","timestamp":"2019. január. 24. 17:45","title":"Eljárást indított a Médiatanács a Ripost ellen, amiért a hajléktalanok ellen uszított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni a személyi kedvezményre való jogosultságot, ha valakinek olyan fogyatékossága van, amely idén került fel a súlyos fogyatékosságok listájára.","shortLead":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni...","id":"20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f7cded-64ff-4057-90c6-e1e877076eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. január. 24. 13:24","title":"Üzent a minisztérium a súlyos betegséggel élőknek: öt éven belül kaphatnak vissza pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]