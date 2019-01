Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban az összeomlás határán volt tavaly augusztusban a Honvédkórház sürgősségi centruma - ismeri el keddi, kollégáinak írt levelében Burány Béla, a részleg eddigi, hamarosan távozó megbízott vezetője, aki a lemondott Zacher Gábor utóda lett a részlegen. A honvédelmi tárca mindeddig és azóta is folyamatosan tagadja, hogy gond lenne az intézményben.","shortLead":"Valóban az összeomlás határán volt tavaly augusztusban a Honvédkórház sürgősségi centruma - ismeri el keddi...","id":"20190123_visszamenoleg_igazolja_a_Honvedkorhaz_surgossegijenek_korabbi_katasztrofalis_allapotait_a_tavozo_vezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a408db31-024b-4f01-a1a4-a2a0dc1cff3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_visszamenoleg_igazolja_a_Honvedkorhaz_surgossegijenek_korabbi_katasztrofalis_allapotait_a_tavozo_vezeto","timestamp":"2019. január. 24. 06:00","title":"Elfogtunk egy levelet: visszamenőleg igazolja a Honvédkórház sürgősségijének korábbi katasztrofális állapotait a távozó vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d5bcaa-0c41-496e-b883-5a38524839fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Száll a kakukk fészkére közben a minap kétszer is kiszólt a színpadról, hogy letolja a mobilfüggőket. ","shortLead":"A színész a Száll a kakukk fészkére közben a minap kétszer is kiszólt a színpadról, hogy letolja a mobilfüggőket. ","id":"20190124_szabo_kimmel_tamas_nezo_kozonseg_szinhaz_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29d5bcaa-0c41-496e-b883-5a38524839fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bdd37-11b9-487f-a62d-0881a74a9e8e","keywords":null,"link":"/elet/20190124_szabo_kimmel_tamas_nezo_kozonseg_szinhaz_mobiltelefon","timestamp":"2019. január. 24. 09:38","title":"Kibukott Szabó Kimmel a színházban mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések, érdemes egy pár dologra felkészülni. ","shortLead":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek...","id":"feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568003c-8874-426e-9c24-754db2aa2bf4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","timestamp":"2019. január. 24. 07:30","title":"5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"68b010a4-df8b-4f83-876e-a2ddb5509045","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A divattervező mintegy 40 éven át öltöztette a francia elegancia ikonjának számító színésznőt. ","shortLead":"A divattervező mintegy 40 éven át öltöztette a francia elegancia ikonjának számító színésznőt. ","id":"20190122_Fotok_Elarverezik_Catherine_Deneuve_legendas_Yves_SaintLaurent_ruhait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b010a4-df8b-4f83-876e-a2ddb5509045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0c3ed9-b2e5-4f3e-a36b-d3d8e5027db5","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Fotok_Elarverezik_Catherine_Deneuve_legendas_Yves_SaintLaurent_ruhait","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Fotók: Elárverezik Catherine Deneuve legendás Yves Saint-Laurent ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","shortLead":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","id":"20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46746c4-ea84-4f8b-af16-65d6a660df44","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 24. 12:23","title":"Külföldön is téma lett a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István az e-jegy-botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. ","shortLead":"Tarlós István az e-jegy-botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. ","id":"20190123_Megvan_a_BKK_uj_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9ecfd2-5f0b-4e67-81c1-d0a1b90e5b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Megvan_a_BKK_uj_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 12:55","title":"Megvan a BKK új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás esküvőjén készült. A képeken a párt jelenlegi vezetőjének felesége náci karlendítésre emlékeztető kézmozdulatokat tesz.","shortLead":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás...","id":"20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a256d1-d27f-4fe3-826c-4d404f8ced2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","timestamp":"2019. január. 23. 14:50","title":"Vona: Vállalhatatlan a náci karlendítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár átmenetileg sikerült elkerülni az összeomlást, a tartós működőképességre az ott dolgozók sem vennének mérget. A dolgozókra kényszerített honvédelmi alkalmazotti jogviszony miatt még a kórház többi osztályán sem ült el a vihar: van, ahol az orvosok, van, ahol a szakdolgozók távozása miatt alakulhat ki válsághelyzet. ","shortLead":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár...","id":"20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f75e3d-ae2e-482f-a4ec-451ea3a4e107","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","timestamp":"2019. január. 22. 13:02","title":"Elege lett, távozott a Honvédkórházból a koraszülött intenzív osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]