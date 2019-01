Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális az esélye, hogy életben van. ","shortLead":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális...","id":"20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b09c65-75e7-4eea-adec-6330d8784e65","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","timestamp":"2019. január. 24. 18:34","title":"Nem keresik tovább a repülővel eltűnt Premier League-játékost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2), 5:7, 6:4-re legyőzte a cseh Petra Kvitovát, ezzel egyben hétfőtől ő lesz az új világelső.","shortLead":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2...","id":"20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18c8d70-7ddb-4b14-9545-96b95460f394","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","timestamp":"2019. január. 26. 12:53","title":"Oszaka a női bajnok és a világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","shortLead":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","id":"20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0cb69-7290-4161-9ad0-17436140cba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","timestamp":"2019. január. 25. 06:03","title":"Hát, ez remek: már az e-szemét miatt sem lehet nyugtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Debreceni Törvényszék négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte, és öt évre kiutasította Magyarország területéről azt az iraki származású holland állampolgárt, aki 2016 decemberében egy kisbusszal iraki, szír és iráni állampolgárokat akart Magyarországról Nyugat-Európába csempészni. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A Debreceni Törvényszék négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte, és öt évre kiutasította Magyarország területéről...","id":"20190124_Bortonre_iteltek_egy_Magyarorszagon_elfogott_iraki_szarmazasu_embercsempeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7565c3b-574d-4c10-a175-8f1e4b2fd8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bortonre_iteltek_egy_Magyarorszagon_elfogott_iraki_szarmazasu_embercsempeszt","timestamp":"2019. január. 24. 16:52","title":"Embercsempészés miatt elítéltek egy Magyarországon elfogott, iraki származású férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szembeni zéró toleranciára szólított fel szombaton közzétett heti videoüzenetében a német kancellár. ","shortLead":"Az antiszemitizmussal és a gyűlölettel szembeni zéró toleranciára szólított fel szombaton közzétett heti...","id":"20190126_Merkel_Ez_a_nap_emlekeztet_minket_arra_hova_vezethet_az_embergyulolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe00d3-5836-4960-87c4-8d282216731f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Merkel_Ez_a_nap_emlekeztet_minket_arra_hova_vezethet_az_embergyulolet","timestamp":"2019. január. 26. 14:39","title":"Merkel: Ez a nap emlékeztet minket arra, hova vezethet az embergyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hetekben, az ukrán elnökválasztáshoz közeledve valószínűleg tovább nő majd az etnikai feszültség. ","shortLead":"A következő hetekben, az ukrán elnökválasztáshoz közeledve valószínűleg tovább nő majd az etnikai feszültség. ","id":"20190125_Egyre_fokozodik_a_feszultseg_Karpataljan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ddad8-573a-4f2f-a56b-4f52ca924b89","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egyre_fokozodik_a_feszultseg_Karpataljan","timestamp":"2019. január. 25. 15:10","title":"Egyre fokozódik a feszültség Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","shortLead":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","id":"20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72eb80-7a8f-48f5-b913-1fb52426a556","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","timestamp":"2019. január. 25. 12:33","title":"Leopárdveszély Indiában: most egy négy hónapos kislányt ragadtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]