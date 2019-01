Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc3007b-6dec-4056-90d9-4d9a313f1204","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem sikerült előrébb jutnia a csapattal.","shortLead":"Nem sikerült előrébb jutnia a csapattal.","id":"20190129_Kirugtak_a_Bolognat_Inzaghit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc3007b-6dec-4056-90d9-4d9a313f1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d27247-0c85-4886-9594-b1359b08a580","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Kirugtak_a_Bolognat_Inzaghit","timestamp":"2019. január. 29. 05:17","title":"Kirúgták a Bolognától Inzaghit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. Több pénzt lesz, de Tarlós dönt az elosztásról – ígéri, átlátható és világos lesz a rendszer.","shortLead":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. Több pénzt lesz, de Tarlós dönt az elosztásról –...","id":"20190128_Uj_tao_35_milliard_jut_a_fovarosi_szinhazaknak_de_Tarlos_dont_az_elosztasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f46f1f-3ecc-4b7f-9a86-dd64c1d3ff1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Uj_tao_35_milliard_jut_a_fovarosi_szinhazaknak_de_Tarlos_dont_az_elosztasrol","timestamp":"2019. január. 28. 13:39","title":"Új tao: 3,5 milliárd jut a fővárosi színházaknak, de Tarlós dönt az elosztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik az ellenzék és az amerikai diplomaták fenyegetését.","shortLead":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik...","id":"20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec591836-a3f3-407d-9080-ac3a096d29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","timestamp":"2019. január. 28. 13:14","title":"Venezuela: már az USA is fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","shortLead":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","id":"20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f1213-63dc-496c-bde8-fab7737b58d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 29. 11:07","title":"A pozsonyi Volkswagen-gyár termelését is befolyásolja a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5090bdcc-b277-46f8-99fd-a62bc29c9ca2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat termel. Vélemény.\r

","shortLead":"Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat...","id":"201904_ugy_elaljasult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5090bdcc-b277-46f8-99fd-a62bc29c9ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df234b5-eedd-4a91-916e-897307a1a3bc","keywords":null,"link":"/itthon/201904_ugy_elaljasult","timestamp":"2019. január. 27. 16:00","title":"Tóta W. Árpád: Úgy elaljasult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","shortLead":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","id":"20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aba717c-6801-4c2d-93b3-95bae07319ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","timestamp":"2019. január. 27. 13:15","title":"Fülöp herceg bocsánatot kért a nőtől, akivel összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","shortLead":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","id":"20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa58fd2-3e08-4c6e-bf26-77579939b5b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","timestamp":"2019. január. 28. 06:10","title":"Áremelés nélkül is nőtt a BKK bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a783dc-412d-4efe-8198-0df029d71c41","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő a legyőzhetetlen szuperbaktérium(ok) megjelenésének veszélye.","shortLead":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő...","id":"201904__antibiotikumszennyezes__indiai_melegagy__gyogy_es_tapszer__szertelenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a783dc-412d-4efe-8198-0df029d71c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4090f5-f0f8-417f-b29e-52fa9dfe2fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/201904__antibiotikumszennyezes__indiai_melegagy__gyogy_es_tapszer__szertelenul","timestamp":"2019. január. 27. 20:00","title":"Sajnos azok a gyógyszergyárak „tenyésztik” a szuperbaktériumokat, ahol a betegségek gyógyításán dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]