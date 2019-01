Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek mellett működött a Honvédkórház sürgősségi centruma. Ugyanerről beszélt egy múlt héten birtokunkba kerül levél tanúsága szerint a részleg megbízott vezetője is, amit még a miniszter sem cáfolt meg. Az egészségügyi intézmények működését ellenőrző Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata mégis mindent rendben talált a Róbert Károly körúton. Hogy lehet ez? És ki a felelős, hogy így van?","shortLead":"Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek...","id":"20190128_Mindent_rendben_talalt_az_NNK_ellenorzese_a_Honved_surgossegijen_amikor_az_osztalyvezeto_szerint_is_mukodeskeptelen_volt_a_reszleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f408c12e-5a52-46ee-99f2-5f6748459d54","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Mindent_rendben_talalt_az_NNK_ellenorzese_a_Honved_surgossegijen_amikor_az_osztalyvezeto_szerint_is_mukodeskeptelen_volt_a_reszleg","timestamp":"2019. január. 28. 14:00","title":"Mindent rendben talált egy ellenőrzés a Honvéd sürgősségijén, ami az osztályvezető szerint is működésképtelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec","c_author":"Schein Gábor","category":"kultura","description":"Kár feláldozni alkotóinkat a buzgó politikai helyezkedésben.","shortLead":"Kár feláldozni alkotóinkat a buzgó politikai helyezkedésben.","id":"20190128_Nem_tul_draga__Fust_Milan_antiszemitizmusarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59c378d-e9f6-4786-be87-deb2efef6cea","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Nem_tul_draga__Fust_Milan_antiszemitizmusarol","timestamp":"2019. január. 28. 16:10","title":"Nem túl drága? – Füst Milán \"antiszemitizmusáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Úgy véli, a szexuális nevelésnek tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek kell lennie.","shortLead":"Úgy véli, a szexuális nevelésnek tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek kell lennie.","id":"20190128_Ferenc_papa_szexualitas_ajandek_szexualis_neveles_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db95edc-4a27-4332-bb3a-b9d67aa0a77d","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Ferenc_papa_szexualitas_ajandek_szexualis_neveles_iskola","timestamp":"2019. január. 28. 18:28","title":"Ferenc pápa: A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","id":"20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c3db6-25d4-42fd-9fbb-a3b8dd4307d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","timestamp":"2019. január. 29. 05:28","title":"Nincs megállapodás, kedden is sztrájkolnak a győri Audi-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket a friss eseményekkel bővítjük!","shortLead":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket...","id":"20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312fa34-2650-42f7-9bd6-216cc2db3c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","timestamp":"2019. január. 28. 10:46","title":"Hóesés, ónos eső – kamionok, autók csúszkálnak árokba, alakul a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután felvetődött, hogy a programot profi szinten űzőket akár egy nagyobb mérkőzés keretein belül is egymásnak ereszthetnék. ","shortLead":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután...","id":"20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63287457-faa4-4ea4-943f-a5f0174cc462","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","timestamp":"2019. január. 28. 18:03","title":"Jön az e-sport-verseny, ahol csak vetni és aratni kell, a legjobbak pedig milliókat vihetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek számaitól. De nem csak a zene lett más, egy új kutatás szerint a dalszövegek is változtak.","shortLead":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek...","id":"20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944faa14-c5e9-4f11-9424-e93aa5f16210","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","timestamp":"2019. január. 28. 19:38","title":"Dühösebbek és szomorúbbak lettek a dalszövegek az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lehet-e jobb életkörülményeket teremteni itt, mint Nyugaton? És aki már hazajött, úgy érzi-e még most is, hogy jól döntött? Erről beszélgettünk olyan magyarokkal, akik egykor külföldön éltek, de úgy döntöttek, hazatérnek.","shortLead":"Lehet-e jobb életkörülményeket teremteni itt, mint Nyugaton? És aki már hazajött, úgy érzi-e még most is, hogy jól...","id":"20190129_kivandorolt_magyarok_hazakoltozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c4ffa7-5b4e-4433-9255-6342d56bafab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_kivandorolt_magyarok_hazakoltozese","timestamp":"2019. január. 29. 16:40","title":"Nem a pénz miatt jönnek haza a külföldön dolgozó magyarok, de akkor miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]