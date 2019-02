Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","shortLead":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","id":"20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e29d42d-953d-4be2-80d8-3eb8da73ef38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","timestamp":"2019. január. 31. 13:21","title":"Izomautó a javából, itt a 10 fokozatú váltós új Chevy Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma este újabb tárgyalás következhet a Brexit ügyében.","shortLead":"Ma este újabb tárgyalás következhet a Brexit ügyében.","id":"20190130_Az_EU_uzen_a_briteknek_nem_nem_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dacec6-22d5-4049-9e4e-61045b303d27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Az_EU_uzen_a_briteknek_nem_nem_nem","timestamp":"2019. január. 30. 11:14","title":"Az EU üzen a briteknek: nem, nem, nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért a miniszteri fizetésére sem panaszkodhat. ","shortLead":"Azért a miniszteri fizetésére sem panaszkodhat. ","id":"20190201_Varga_Mihaly_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4df701-3cf7-449f-ab71-4ea99b63682e","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Varga_Mihaly_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:21","title":"Varga Mihály kapott ajándékba 15 üveg bort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen, ezért a meghallgatását március 4-én folytatják.","shortLead":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott...","id":"20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ca5975-b91f-4abb-b248-e27b94bbcf74","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 14:15","title":"Rosszul lett a tárgyalásán az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b5111f-d27e-4c8d-8bbb-5e5e71391141","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi első Android Go rendszerű telefonja még a szokottnál is olcsóbb lesz, és a hagyományoktól eltérően Európában is azonnal árulni fogják.","shortLead":"A Xiaomi első Android Go rendszerű telefonja még a szokottnál is olcsóbb lesz, és a hagyományoktól eltérően Európában...","id":"20190130_xiaomi_redmi_go_android_go_olcso_telefon_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96b5111f-d27e-4c8d-8bbb-5e5e71391141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b8ba45-9f82-4b2b-a637-3178a915214a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_xiaomi_redmi_go_android_go_olcso_telefon_europa","timestamp":"2019. január. 30. 09:03","title":"25 ezer forintos androidos telefont ad ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","shortLead":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","id":"20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31c33a6-a0d3-42f0-b74a-981b34463967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","timestamp":"2019. január. 31. 10:21","title":"Nem egy, hanem rögtön két szuperritka új Ferrari jött Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint. \r

","shortLead":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó...","id":"20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d98a9-3f37-43af-847e-4ad60a7f3c69","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","timestamp":"2019. január. 30. 19:21","title":"Hawaii legújabb csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]