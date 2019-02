Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki a Samsung hamarosan érkező csúcsmodelljéről, a Galaxy S10+-ról – ezúttal arról, hogy milyen erős lesz az Európában kapható modell. Ha hihetünk az adatoknak, a rajongók már kezdhetik dörzsölni a tenyerüket.","shortLead":"Újabb információ szivárgott ki a Samsung hamarosan érkező csúcsmodelljéről, a Galaxy S10+-ról – ezúttal arról...","id":"20190204_samsung_galaxy_s10_plus_processzor_exynos_9820_benchmark_teszt_geekbench_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ac7e97-58e2-443e-b345-a86090f09c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_samsung_galaxy_s10_plus_processzor_exynos_9820_benchmark_teszt_geekbench_adatok","timestamp":"2019. február. 04. 19:33","title":"Megmérték, milyen erős az Európába érkező Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","shortLead":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","id":"20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946c33-3749-4d21-9db9-8512e0719fef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","timestamp":"2019. február. 04. 09:35","title":"Kezdje a hetet egy cuki bébibálnával, és nem bánja meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új kerítés építésébe kezdett Izrael a Gázai övezet határán - jelentette be vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és ideiglenes védelmi miniszter.","shortLead":"Új kerítés építésébe kezdett Izrael a Gázai övezet határán - jelentette be vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli...","id":"20190203_Uj_kerites_epul_Izrael_es_Gaza_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a62d49-80b3-4ce5-828d-0ada643d4267","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Uj_kerites_epul_Izrael_es_Gaza_kozott","timestamp":"2019. február. 03. 18:13","title":"Új kerítés épül Izrael és Gáza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcbd14e-4ad2-4b3f-bb9b-64e88f3d3ed1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Telt házas vetítésekkel zárult az 5. alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF), amelynek zsűrije öt kategóriában döntött a díjakról. ","shortLead":"Telt házas vetítésekkel zárult az 5. alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF...","id":"20190204_Meztelen_valosag_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fcbd14e-4ad2-4b3f-bb9b-64e88f3d3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d35d1-22a5-42a5-a44d-68e1979b4229","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Meztelen_valosag_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Becsábította a meztelen valóság a magyar nézőket a moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot még Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot még Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte.","id":"20190205_A_Velencei_Bizottsag_most_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt_vizsgalodik_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3993e-1b56-4c93-b915-fc824ccf6521","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_Velencei_Bizottsag_most_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt_vizsgalodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 05. 08:07","title":"A Velencei Bizottság most a közigazgatási bíróságok miatt vizsgálódik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai szakkiállítás színfalai mögött FBI-ügynökök titkos akciót hajtottak végre a Huawei ellen. Az ügy hátterében egy új, a telefonok kijelzőit sokkal ellenállóbbá tévő üvegtechnológia áll, amelyet a kínai óriás állítólag megpróbált az Egyesült Államokból kilopni.","shortLead":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai...","id":"20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0537b435-738d-44ee-99e8-7cff2467e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","timestamp":"2019. február. 05. 11:33","title":"Egy hamburgerezőben zajlott fedett FBI-akció a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","shortLead":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","id":"20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ce8f7-5bb4-40c5-9a52-29b698c81f06","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","timestamp":"2019. február. 04. 20:53","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]