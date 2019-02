Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és Dél-Budát összekötő Galvani-hidat. A tervezés és az engedélyezés 2-3 évbe fog telni, ezután kezdődhet az építkezés.","shortLead":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és...","id":"20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dab2535-94af-4d2e-9973-f4bdf818a808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","timestamp":"2019. február. 06. 11:19","title":"Eldőlt, mennyibe kerül az új budapesti Duna-híd tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb5f5ce-de3e-4117-ae5a-d7bd0c6b6dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy más bántalmazással kapcsolatban fogták el, beismerte a tetteit. ","shortLead":"A férfit egy más bántalmazással kapcsolatban fogták el, beismerte a tetteit. ","id":"20190206_Tovabbi_noket_is_bantalmazott_a_ferfi_aki_megolt_egy_not_a_Nepligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb5f5ce-de3e-4117-ae5a-d7bd0c6b6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ee40d6-7dc9-4793-9ffc-f5f786203213","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Tovabbi_noket_is_bantalmazott_a_ferfi_aki_megolt_egy_not_a_Nepligetben","timestamp":"2019. február. 06. 09:24","title":"Több nőt is megtámadott a férfi, aki megölt egy nőt a Népligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétmilliárd forintot adna a városi költségvetésből a helyi Fidesz a vásárhelyi kórház felújítására, Márki-Zay Péter szerint ezzel viszont a város működése kerülne lehetetlen helyzetbe. Pénteken háborúznak Hódmezővásárhelyen az idei költségvetésről.","shortLead":"Kétmilliárd forintot adna a városi költségvetésből a helyi Fidesz a vásárhelyi kórház felújítására, Márki-Zay Péter...","id":"20190207_Penteken_kiderul_hogy_kihuzzake_MarkiZay_Peter_alol_a_varost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e750755-dbcf-4bfb-a1b6-5dc0a9da7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Penteken_kiderul_hogy_kihuzzake_MarkiZay_Peter_alol_a_varost","timestamp":"2019. február. 07. 09:23","title":"Pénteken kiderül, hogy kihúzzák-e Márki-Zay Péter alól a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok megpróbálták megakadályozni a rabszolgatörvény megszavazását.","shortLead":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok...","id":"20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5af19-de8f-4809-8ebf-f4c129c1f994","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","timestamp":"2019. február. 07. 15:31","title":"Rabszolgatörvény: Kövér büntetni készül, az ellenzék szerint ez elfogadhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön két dolgot is elárult az LG a Barcelonában érkező új csúcsmobiljáról: a nevét és azt, hogy milyen előlapi kamera számíthatunk tőlük.","shortLead":"Csütörtökön két dolgot is elárult az LG a Barcelonában érkező új csúcsmobiljáról: a nevét és azt, hogy milyen előlapi...","id":"20190207_lg_g8_thinq_barcelona_mobile_world_congress_2019_3d_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e226ffe5-e7db-4d21-aff8-d8590ab5828d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_lg_g8_thinq_barcelona_mobile_world_congress_2019_3d_kamera","timestamp":"2019. február. 07. 14:33","title":"Olyan kameratechnológiát kap az LG új csúcsmobilja, amit az iparban is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b4d3c-fd44-404a-b84a-161ef0538607","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos a világ nem érdemli meg őt. Akin nem lehet segíteni, azon még ő sem tud.","shortLead":"Sajnos a világ nem érdemli meg őt. Akin nem lehet segíteni, azon még ő sem tud.","id":"20190207_nagymama_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b4d3c-fd44-404a-b84a-161ef0538607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a8d913-5640-4d13-a9d1-171181f552ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_nagymama_autos_video","timestamp":"2019. február. 07. 15:18","title":"Az öntudatos nagymamák etalonja ez a néni, aki itt önkéntes rendőrködik - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

\r

","shortLead":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával...","id":"20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176c0fd-8a28-4194-bd7e-f252c6923488","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","timestamp":"2019. február. 06. 10:21","title":"L. Simon szerint Varga önként mondott le, és nem olvas elég Figyelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem tudni, a szakemberek is értetlenül állnak a vadmadarak tömeges pusztulása előtt. ","shortLead":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem...","id":"20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c057e8b-a687-4fd4-a9ac-4c111cb38e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","timestamp":"2019. február. 06. 14:33","title":"Százával sodorja partra a víz a madártetemeket Hollandiánál, a tudósok sem értik, mi okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]